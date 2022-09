Cuco Ziganda: "Hemos cortado la mala racha de raíz"

Cuco Ziganda convierte sus ruedas de prensa en un canto a las virtudes de sus futbolistas. Feliz por la segunda victoria consecutiva, considera que la SD Huesca ha logrado frenar la zozobra que llevaron consigo las derrotas ante Cartagena y Albacete tras superar a Ibiza y Málaga en El Alcoraz en un contexto en el que "nadie regala y la igualdad es máxima. Plasmar la superioridad es siempre muy complicado".

El inicio con esas derrotas hizo "daño", pero "hemos parado el golpe y a ver si somos capaces de coger confianza e ir arriba haciendo muchas cosas". Para el navarro, los cambios resultaron clave y le dan "cierta pena los que no juegan. A estas alturas y con el calor los partidos se hacen largos. Los que han salido han vuelto a ser claves en la victoria", valoró. Preguntado por el doble pivote, explicó que "el primer tiempo Kento ha estado muy bien, muy participativo, y Pablo no con tanta confianza. Luego necesitábamos a alguien que ayudara a la transición y viendo la dinámica de uno y otro queríamos sacar a Sielva para llegar al área contraria de forma más controlada".

Los cambios se hacen "porque uno no está bien o porque está bien pero se necesita otra cosa, o alguien entrena muy bien y merece entrar", razonó para explicar que no solo se quita a los que están mal. Respecto a Juan Carlos, subrayó "su golazo" y se alegra "mucho" por el gallego: "Está en un gran momento, nos da mucho cuando sale y entrena y juega al mismo nivel. Escriche y él son buenos, se juntan, entrenamos muchas cosas y el mérito es de ellos. Le ha pegado con ambición y mala uva». Asimismo, destacó «el trabajo defensivo de todos. Juegan muy bien y es muy difícil quitarles la pelota. Nos hemos juntado y les hemos concedido muy poquito".

Ziganda insistió en que "es importante la reacción, queda un mundo pero esas rachas hay que cortarlas de raíz para no pensar en cosas que no suman nada. Podemos ser fuertes y ganar a cualquiera con la ayuda del público. Somos conscientes de que debemos mejorar pero estos dos partidos son una buena base. Estamos empezando y no nos podemos relajar. Hay que estar muy pendientes, el partido de Vitoria será durísimo", el domingo a las 16.15 en Mendizorroza ante el Alavés.

Los resultados "animan a todo el mundo, prefiero ganar e intentar construir las cosas que nos faltan desde la victoria. Nos gustaría que la gente vea que aquí se da todo y tenga esperanza de que va a ganar y se va a ir contenta a casa". El entrenador agradece que los futbolistas "respeten las decisiones, y el mayor daño que les hago es no ponerlos. El comportamiento de todos dentro y fuera del campo es ejemplar", reivindicó Cuco Ziganda.