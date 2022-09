El “agradable problema” de Ziganda para decidir el once de la SD Huesca

Cuco Ziganda tiene un “agradable problema” para decidirse por el once que se enfrente al Málaga el domingo en El Alcoraz. Así ha definido el técnico de la SD Huesca la situación a la que se enfrenta después del buen rendimiento que dieron los escogidos entonces ante el Ibiza ante las alternativas que le presentan los dos Pulidos, Jorge y Rubén o Carrillo. Todos ellos, dispuestos a subirse a un equipo en el que la competencia es elevada. Los oscenses quieren ser un “equipo reconocible” que siga creciendo con el paso de las jornadas.

El preparador ha notado tras el 3-0 que “las victorias son las mejor medicina para el humor y la confianza”. Pide “seguir nuestro camino, tener tranquilidad como en la derrota. No despistarnos, fuimos un equipo reconocible con y sin balón”. Habrá que poner “los cinco sentidos” para superar a un Málaga que ha comenzado con tres derrotas y una sola victoria. Sin embargo, “nos llevamos un punto, no hay tanta diferencia. Somos equipos con técnicos y futbolistas nuevos, tratamos de ajustar la idea de juego con los nuevos y los que estaban. La presión de los grandes es muy grande, tienen mucha experiencia y querrán empezar a ir hacia arriba”.

Ziganda no ha aclarado si repetirá equipo, pero ha dejado alguna pista: “Cuando hacemos un partido como el del domingo pasado… Hay jugadores que no entraron y otros que sí y lo hicieron muy bien. Supone un agradable problema porque se va a ser injusto con alguien. Alguien que merezca jugar pero no habrá sitio para todos. Depende de las sensaciones y lo que perciba. Haga lo que haga el que salga se merece jugar”.

Aunque durante la semana ha habido jugadores tocados, como Kanté, Soko, Juan Villar y Gerard Valentín, espera contar con todos ellos con la salvedad del lesionado Joaquín Muñoz, que ya ha sido intervenido quirúrgicamente de la rotura del quinto metatarsiano del pie izquierdo, y es duda Enzo Lombardo a falta del entrenamiento de este sábado.

Considera que es “pronto” para que la SD Huesca tenga ya su sello, y “a las cosas hay que darles continuidad, puedes hacer un mes buenísimo y llevamos un mes de competición. Estuvimos acertados con y sin balón y ojalá le diésemos continuidad, pero tampoco significaría nada. Buscamos confianza y regularidad, ser fiables y no un sobre sorpresa”.

Es tal la igualdad de la categoría de plata que “unos tienen unas fortalezas y otros se manejan en otras. Es difícil plasmar la superioridad en el resultado. Todos empezamos de cero y el Málaga viene de perder en casa, con las orejas más tiesas. Nos tiene que poner en alerta que falta un mundo y queremos ir para arriba”.

Cuco Ziganda también ha reflexionado sobre el papel de los canteranos que tienen ficha con el filial: “Si no van a disputar el partido con nosotros lo harán con el filial. Es una forma de mantener el tono, es de sentido común y bueno para ellos”. Los azulgranas quieren ser “un equipo difícil y que se vea que va a costar sacar puntos de aquí”. Y el entrenador considera que los últimos en llegar muestran ya un tono físico acorde al del resto de compañeros: “Rubén Pulido y Carrillo ya aguantan las cargas mucho mejor. Vemos a todos a un nivel bueno”.