La SD Huesca vuelve a casa en busca de la primera victoria

Septiembre marca el inicio del curso escolar y político. El futbolístico comenzó en agosto, cuando el sol aún caía a plomo en toda España y muchos aficionados seguían a sus equipos desde la playa. Se han consumido tres jornadas que han arrojado un balance pobre para la SD Huesca. Un empate y dos derrotas que han señalado las dudas inherentes a una plantilla por completar y que ha de hacerse a un nuevo entrenador, Cuco Ziganda. El cierre del mercado de fichajes el pasado jueves marca el primer punto de inflexión: el navarro ya conoce con precisión la nómina de futbolistas con los que va a contar. Esto es lo que hay, y con lo que hay reciben los azulgranas al Ibiza (18.30, LaLigaSports TV) en pos de la primera y necesaria victoria.

El deseado central no llegó y Ziganda se mostró conforme. "Es una plantilla completa. Tenemos muchos jugadores para todas las posiciones", dijo. También porque sabe que, en este momento, las palancas del club no dan para incorporar a nadie entre los agentes libres. 22 jugadores de la primera plantilla y seis canteranos conforman el día a día. Con matices, ya que los oscenses tienen bajas para recibir a los ibicencos y todavía están por adaptarse los últimos fichajes en inscribirse, el delantero José Ángel Carrillo y el defensa Rubén Pulido. Podrían debutar, pero no se espera que ninguno de los dos sea titular ante los ibicencos y la mayor duda reside en cómo se dibujará una zaga que está bajo la lupa.

La solidez mostrada ante el Levante en el debut (0-0) dejó paso a dos actuaciones cuestionables y con derrota ante Cartagena (2-3) y Albacete (2-1). Partidos con problemas defensivos y desenlaces crueles, goles encajados en el descuento que castigaron a un equipo con lagunas en las dos áreas. Cuco Ziganda ya avisó de que habría que esperar para asistir a una versión acabada de su Huesca, pero urge corregir los aspectos que dejan expuestos a los azulgranas a su rival con demasiada frecuencia y asimilar el corpus del libro de estilo de Ziganda. Septiembre ha de ser el mes en que el proyecto empiece a tomar altura y se inicia además con dos citas en casa, ante el Ibiza y el próximo domingo con el Málaga.

La expulsión de Jorge Pulido por propinar un mordisco a un futbolista del Albacete se ha saldado con un partido y esta ausencia, unida a que el otro Pulido está todavía tierno, abre el interrogante de quiénes conformarán el eje de la zaga. En el Carlos Belmonte se disolvió la pareja inicial que conformaban Jorge y el canterano Hugo Anglada, que fue relevado en el descanso. David Timor retrasó entonces sus posición y el valenciano tiene opciones de seguir como central esta jornada. Su acompañante podría ser el propio Anglada, que esta semana se ha hecho un poco más mayor al estrenarse como internacional sub 19 y participar en dos encuentros amistosos ante Israel.

La otra alternativa sería la del francés Jérémy Blasco, que todavía no se ha estrenado de manera oficial. Según Ziganda, porque la competencia es tremenda en todas las posiciones. Pero el ex de la Real Sociedad B no parece convencerle y, de jugar, tendría ante sí una prueba notable para enseñar o no su valía. La perspectiva de que los dos Pulidos jueguen juntos se intuye en el horizonte, y en el camino el Huesca ha de adquirir una fiabilidad que conviva con el filo en ataque que se espera de Carrillo.

Este domingo se espera continuidad en el centro del campo con Óscar Sielva y Kento Hashimoto y volverá a la citación Cristian Salvador. Se busca una identidad a partir de la solidez. Soko y Marc Mateu ocuparán las alas y es probable que Kanté repita como complemento de Dani Escriche en la delantera.

Posibles alineaciones

SD Huesca: Andrés; Ratiu, Timor, Hugo Anglada, Florian Miguel, Kento, Óscar Sielva, Soko, Marc Mateu, Escriche y Kanté.

Ibiza: Fuzato; Zé Carlos, Ibiza, Goldar, Javi Vázquez, Appin, Armando, Morante, Herrera, Camara y Darío Poveda.

Árbitro: Sánchez López (Comité Murciano).

Estadio: El Alcoraz (18.30, LaLiga SmartBank TV).