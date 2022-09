Cuco: “Queda una plantilla completa, con muchos jugadores en todos los puestos”

Cuco Ziganda transmite la sensación de que conoce el terreno que pisa y que, por tanto, es consciente de las limitaciones económicas que han marcado la planificación deportiva de esta temporada en la SD Huesca. El mercado de fichajes se cerró el jueves sin el deseado central y ahora “no se contempla” acudir al de agentes libres, como el técnico navarro ha señalado este viernes en su análisis de la situación a 2 de septiembre. Con serenidad, se compromete a seguir trabajando para mejorar el rendimiento de un grupo que recibe el domingo al Ibiza (18.30) y quiere revertir las sensaciones y realidades que le han llevado a sumar un punto de nueve posibles.

El preparador azulgrana se muestra conforme con un plantel de 22 futbolistas a los que completan los seis canteranos que han trabajado desde el primer día a sus órdenes. “Nos quedamos con los que han venido. Es una plantilla completa, con muchos jugadores en muchas posiciones. Ahora hay que trabajar juntos y con respeto para entre todos sacar los mejores resultados. Representamos a un club y hay que ir para arriba”, ha reflexionado.

Ziganda no quiere cerrar ninguna puerta, pero la imposibilidad de cerrar un central en las últimas horas del mercado al no disponerse de la agilidad financiera que demandaba esta hipotética operación le hace ser realista: “Si surge una opción, en principio, se valoraría pero no está contemplado. Tenemos jugadores hasta el siguiente mercado, en el que el año pasado se hicieron muchas cosas. A trabajar sin mirar atrás”, ha valorado.

Tampoco ha querido marcarse un objetivo claro para esta temporada. De entrada, se trata de “conocernos todos y adaptarse a la ciudad y los nuevos compañeros, también al entrenador. Los nuevos tienen menos tiempo pero hay urgencias y se han de sacar resultados sin estar al 100%. Cuanto mejor haces las cosas, más opciones hay de ganar”. Esa prisa por ganar, al menos, ha coincidido en el tiempo con la pausa que le ha dado una semana completa de trabajo. Derrotar al Ibiza tras las derrotas con Cartagena y Albacete puede tener un efecto terapéutico: “Estamos con ganas de que llegue el domingo y de sacar el partido adelante, lo necesitamos para no pensar en otras cosas”.

Le queda una “sensación rara” por cómo se cayó en el tiempo de descuento en ambas citas, “no se ha sacado rendimiento a lo bueno y podríamos estar en otra situación. Hay cosas que corregir y tenemos que intentar hacer las cosas muy bien para rearmarnos en confianza en el camino que llevamos”. Cuco Ziganda no contará, al menos de inicio, ni con el central Rubén Pulido ni con el delantero José Ángel Carrillo, en quienes se depositan muchas esperanzas para revertir esta situación inicial. Contará con las ausencias del sancionado Jorge Pulido y los lesionados Enzo Lombardo, que entra y sale de la dinámica grupal y no termina de recuperarse, y Joaquín Muñoz.

Rubén Pulido ha entrenado bien y se ha cuidado, pero me parece precipitado verlo de inicio. Si tiene que tirar se podría hacer”, ha señalado sobre el madrileño, mientras que Carrillo “se está adaptando a la carga que ha tenido. Ha tomado algo más de frescura y está con energía. Para inicio no le veo, ha entrenado de manera individual y sí está disponible para intervenir”. Otra posibilidad es la del debut de Jérémy Blasco.

En estos día se ha incidido en las “tareas ofensivas y se intenta ser lo más completo posible”. No quiere que “nos despistemos con los resultados y la clasificación. Nos han faltado cosas y las podemos mejorar. Hay mucha competencia, tenemos orgullo y todos queremos entrar”. Ziganda considera que “con el Levante el partido estuvo bien, fue el más completo teniendo en cuenta el rival. El primer tiempo con el Cartagena también estuvo bien, el segundo no; y en Albacete nos fuimos diluyendo”. El navarro ha trasladado el mensaje a la afición de que “voy a hacer lo que pueda por que vean su ilusión y esfuerzo por venir a vernos compensado y nos dejaremos el alma. Que vean un equipo que les guste y que gane”.