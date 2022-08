Sielva, ante su primera oportunidad de ser titular en la SD Huesca

Óscar Sielva podría vivir su primera titularidad con la SD Huesca en la visita del Ibiza a El Alcoraz del domingo (18.30). Tras haber disputado 36 minutos en la derrota contra el Cartagena (2-3) y la segunda parte al completo el viernes pasado en el tropiezo en Albacete (2-1), la oportunidad le llegaría como consecuencia de un efecto cascada. La ausencia de Jorge Pulido en el centro de la defensa apunta a ser cubierta por Timor que por ello dejará su sitio libre en la medular.

Ziganda ya realizó ese movimiento tras el paso por los vestuarios en el Carlos Belmonte cuando Sielva recogió el testigo de Anglada y en lo que va de semana ha ensayado con él y Kento, que en la última jornada formó parte del once titular en detrimento de Tomeo, formando pareja en la sala de máquinas por delante de Ratiu, Timor, Blasco y Miguel.

La opción no es la única con la que cuenta el técnico para dar un nuevo aire a una demarcación en la que se ha echado en falta creatividad. Otras variantes serían las de Salvador, con varias sesiones ya entrenando con normalidad tras su fisura en una clavícula, Juan Carlos, que por el momento ha jugado más adelante, y los canteranos Tomeo, Rico y David García.

Tras analizar en vídeo al Ibiza, el equipo realizó este miércoles un ensayo en El Alcoraz en el que Lombardo fue la única baja; además de Anglada, que sigue con España sub-19. Después Sielva, junto a Carrillo y el presidente Manolo Torres participaron en la presentación del patrocinio de Automóviles Cabrero. Ahí, el medio se puso a disposición de Ziganda. "Me preparo para cuando me necesite", afirmó. "Poco a poco voy cogiendo el ritmo de competición tras no jugar en la pretemporada", expuso asegurando que ya está "encontrando buenas sensaciones".

El mal inicio del curso lo achacó a que "nos falta conocernos más", pero dijo tener "una confianza ciega en el equipo" y que el vestuario cree en Ziganda. El duelo con el Ibiza está seguro de sacarlo adelante "con el apoyo de nuestra gente". "A lo que ganemos el primer partido, todo se verá distinto", valoró.