La SD Huesca ensaya con Timor y Blasco en el centro de la defensa

Cuco Ziganda estudia los cambios que realizará en la alineación de la SD Huesca de cara a la visita del Ibiza a El Alcoraz del próximo domingo (18.30) después de las dos últimas derrotas con el Cartagena (2-3) y el Albacete (2-1). Podría haber modificaciones del centro del campo hacia delante si así lo estima oportuno y serán obligatorias en la defensa. Sin Pulido disponible por la roja directa que vio al morder a Boyomo en el Carlos Belmonte y con Anglada concentrado con España sub-19 hasta el viernes, el navarro probó este lunes en la vuelta al trabajo del equipo con Timor y Blasco en el eje de la zaga acompañados por los dos laterales titulares, Ratiu y Miguel, y con Sielva y Kento por delante.

La opción de retrasar a Timor para reconstruir la defensa ya la puso en práctica tras el descanso en Albacete cuando Sielva sustituyó a Anglada para acompañar a Kento y, de hecho, las labores de central no le son desconocidas, ya ha cumplido con ese rol en otros equipos e incluso en el propio Huesca el curso pasado, si bien entonces Xisco apostaba por una línea de tres atrás. Para Blasco, jugar representaría su gran oportunidad. A pesar de ser uno de los refuerzos llegados este verano, aún no lo ha hecho adelantado por Anglada y Euse en las preferencias de Ziganda.

En las próximas sesiones habrá que ver si la pareja se consolida. También hay que tener en cuenta cómo regresa Anglada tras su experiencia internacional y el estado de Rubén Pulido, el defensa cuya contratación se espera cerrar en breve.

Por lo pronto, Timor no vería con malos ojos actuar como central. “Me sentí cómodo, no es algo nuevo para mí, me intento adaptar lo mejor posible y estoy para lo que necesite el entrenador”, afirmó tras el entrenamiento de este lunes, abierto con una sesión de vídeo que se prolongó cincuenta minutos y que denotó lo muchos aspectos sobre los que había que poner la lupa tras el tropiezo en Albacete. “Lo hemos analizado todo, la salida del balón, la presión y los goles que nos metes”, reconoció el valenciano.

“La pretemporada no fue mala y en el primer partido de liga mejoramos las sensaciones en defensa que teníamos, pero después nos ha costado y nos han marcado más por demerito nuestro que por mérito del contrario”, fue crítico repasando las tres jornadas ya disputadas y saldadas con el 0-0 con el Levante y las derrotas ante el Cartagena (2-3) y el Albacete (2-1). “Se repiten acciones atrás que se tienen que mejorar”, recalcó.

Los dos tropiezos se han tenido que lamentar tras recibir goles ya en el tiempo de prolongación, algo que hace “bastante daño” en el vestuario. “Estás peleando, jugando con uno menos desde el minutos sesenta y empatas y acabas perdiendo en el 96’ después de que nos hayan hecho dos ocasiones bastante claras”, resumió lo vivido ante los manchegos. “Hay que juntarse, saber sufrir, cubrir los balones laterales...Hay muchas cosas que corregir”, comentó.

A pesar del mal inicio de liga, observa que "hay un vestuario bastante bueno, con mucho compañerismo”. “Tenemos que llevarnos bien porque la temporada es muy larga y necesitamos estar todos enchufados, en los partidos se ve que desde el banquillo se empuja y que la plantilla está metida, es el camino a seguir”, expuso.

A este respecto, también hizo referencia al rejuvenecimiento llevado a cabo en la plantilla y a la labor de apoyo que deben hacer los más experimentados. “Estamos unos cuantos que pasamos de los 30 y que ayudamos a los que llegan y a los chicos del filial, que vienen con ganas y tienen predisposición y cualidades”, apuntó Timor, de 32 años y que este curso es el cuarto capitán.

El equipo mira ya al Ibiza, ante el que buscará “dar una alegría a la afición”. “Son un buen grupo, que juega directo y que si no estás al nivel de concentración y físicamente bien te complica las cosas”, advirtió.