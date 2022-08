La salida de Álvaro de la SD Huesca, pendiente de desatascarse

Con la llegada de Rubén Pulido -el central que se había marcado como prioridad en el final del mercado y que este domingo no entró en la convocatoria de su equipo, el Fuenlabrada- dando pasos hacia delante, la prioridad para la SD Huesca antes de que el jueves concluya el plazo para realizar fichajes pasa a ser la salida de Álvaro Fernández, un movimiento que aliviaría el constreñido límite salarial y permitiría, en palabras de Ángel Martín González, «dar una puntadita más para dejar mejor cerrada la plantilla».

El director deportivo se refirió a la situación del portero la semana pasada durante la presentación de José Ángel Carrillo. Entonces, aseguró que su marcha se encontraba en "punto muerto" y no la vinculó a la contratación del ansiado defensa. "En cuanto podamos hacer la operación, la haremos y luego ya nos buscaremos las habichuelas para poder inscribirlo", afirmó.

El adiós de Álvaro, de 24 años y con contrato hasta 2024, ha sido una cuestión que ha estado sobre la mesa todo el verano. A pesar de que no pudo brillar en el Brentford inglés, donde actuó cedido la temporada pasada, varios equipos de Primera División se han fijado en él. Se le vinculó, entre otros, con el Valencia, el Celta, el Girona, el Espanyol y el Getafe, y más recientemente con la Real Sociedad, que seguiría dispuesta a hacerse con sus servicios con la intención de que fuese la alternativa a un exazulgrana, Remiro.

La dificultad para que las negociaciones lleguen a buen puerto se sitúa en el volumen económico de la operación. No en vano, el club azulgrana está obligado a compartir el 50% del posible beneficio que obtenga con el Mónaco, entidad desde la que el jugador se incorporó en 2019. Ya hace un año el Brentford tuvo que abonar una compensación por el préstamo y hacerse cargo del salario íntegro.

Aunque la situación no es sencilla para Álvaro, en el club se valora su actitud profesional trabajando como uno más junto a Andrés y San Román. Eso sí, durante la pretemporada solo disputó la segunda parte del amistoso con Osasuna y ahora, aunque está inscrito, no ha entrado en ninguna citación para los partidos de liga. Si su marcha "no se puede hacer, se quedará con nosotros y estaremos encantados", afirmó Martín González.

Antes que la de Álvaro, el directivo ya tuvo que tratar las desvinculaciones de Buffarini, Insua, Mosquera y Ferreiro, todas ellas acordadas en los días previos a la pretemporada, también la cesión con opción de compra de Sandro a Las Palmas, anunciada hace justo una semana. El riojano acumula con el Huesca 68 partidos jugados, 22 en Primera División. Fue plata olímpica en Tokio y también puede presumir de una internacionalidad absoluta.