Álvaro Fernández y los dos centrales, los deberes pendientes en la SD Huesca

Con salidas y llegadas aún por cerrar. Una vez completada este lunes la delantera, la SD Huesca llega al tramo final del mercado de verano -cuyo último día hábil será el 1 de septiembre- con tareas pendientes para terminar de dar forma a una plantilla que, como quedó demostrado el domingo pasado en la derrota con el Cartagena (2-3), presenta carencias. Especialmente, y esto no es nuevo, en la defensa. El director deportivo, Ángel Martín González, lleva buscando dos centrales de garantías para Segunda División desde hace semanas sin que hasta el momento hayan cristalizado las operaciones abiertas. Las opciones para esa demarcación no abundan y la disponibilidad económica de los azulgranas tampoco es la mejor.

Aunque la marcha de Sandro Ramírez a Las Palmas ha permitido aliviar un límite salarial que se encontraba rebasado y anunciar el fichaje de Carrillo -el octavo del verano- sigue siendo necesario reducirlo para ver más caras nuevas. La herramienta reservada para ello es la salida de Álvaro Fernández, sin que se puedan descartar otras opciones en el caso de que se reciban proposiciones.

El portero riojano, cedido la temporada pasada en el Brentford inglés, ha sido vinculado con conjuntos de Primera División como el Espanyol y el Getafe, posibilidades que no cuajaron. El último en interesarse ha sido la Real Sociedad, su destino más probable en estos momentos.

Entre los nombres que se barajan para fortalecer el eje de la zaga, en el que el acompañante de Pulido en las dos primeras jornadas fue Anglada y para la que Ziganda cuenta con dos opciones naturales más, Euse, otro canterano, y Blasco fichaje que todavía no ha contado con minutos, se encuentra otro Pulido, Rubén, ex de Fuenlabrada. Al respecto, el técnico no quiso mostrarse exigente en la rueda de prensa posterior al último partido. "Vengan uno, dos o nadie estará bien", indicó. "No es cuestión de traer por traer, queremos alguien que nos aporte cosas diferentes", subrayó.