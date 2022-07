Blasco y Vilarrasa, jóvenes en progresión para la SD Huesca

De regreso a la ciudad después de la semana de concentración en Benasque, la SD Huesca he retomado la normalidad con un entrenamiento matinal en el IES Pirámide y la presentación de dos de sus nuevos futbolistas, Jérémy Blasco e Ignasi Vilarrasa. Jugadores “jóvenes, con hambre, ganas de mejorar y crecer y seguro que se van a adaptar maravillosamente”, como los ha definido el director deportivo, Ángel Martín González. Ambos se han incorporado con la misma fórmula, dos años de contrato más otro opcional, y llegan libres de la Real Sociedad y el Atlético Baleares, respectivamente.

Con unos días de rodaje a las órdenes de Cuco Ziganda, han mostrado la ilusión de las primeras veces y el convencimiento de que sus papeles serán principales. Blasco, francés de 23 años, puede actuar como central o lateral diestro y de Vilarrasa, de 22, cabe esperar “posibilidades de futuro y crecimiento” por el flanco izquierdo. Días atrás ya se presentó a Patrick Soko y la lista de fichajes veraniegos se ampliará en las próximas horas con el delantero Abou Kanté procedente del Fuenlabrada.

Antes, se trataba de conocer algo más de cerca a Blasco y Vilarrasa. El primero deja San Sebastián después de doce años y se enfrenta a ese vértigo “muy ilusionado y contento, ahora toca trabajar”. La polivalencia que exhibe en su hoja de servicios no esconde sus preferencias por actuar en el eje de la zaga: “Llevo toda la vida de central y estoy más acostumbrado. En los tres últimos años he tenido bastante protagonismo y me ha servido para aprender y mejorar. Estoy dispuesto para las dos posiciones”. Ha recibido las primeras lecciones de veteranos como Jorge Pulido, con quien ya se sentó a la mesa el primer día, y sabe bien que la competencia será elevada en una posición en la que se espera aún dos defensores más.

El francés conoció El Alcoraz con sensaciones encontradas. La pasada campaña, la Real Sociedad B firmó en el estadio azulgrana su descenso matemático y entonces sintió “que la gente nos animaba. Al terminar el partido estábamos destrozados y el público respondió muy bien. Tengo ganas de verlo con victorias y empujar en los buenos y malos momentos, con su apoyo nos irá mejor”. Además, percibió la sensación de “club familiar, con un ambiente guapo. Me sentí a gusto y acogido cuando llegué. No fue una decisión tomada porque sí, tenía muchas ganas de venir”.

Ignasi Vilarrasa se siente cómodo en sus primeros días de azulgrana, en los que “lo más importante es que el equipo se conozca y hacer buenas migas. Poco a poco Cuco nos está dando matices sobre cómo quiere organizar el bloque a nivel defensivo. Para ser un equipo valiente, atacar y usar los carriles y hacer daño. Vamos a ser un equipo equilibrado”. Es sabedor de que “en cualquier posición en este equipo va a haber competencia. Hay grandísimos jugadores y los jóvenes tenemos la ambición de dar un paso adelante. El Atlético Baleares me ayudó mucho y estoy preparado. Todos tenemos calidad y ambición para ganarnos el sitio”.

En un mercado aún de paso lento y pesado, el catalán tuvo clara desde el principio su preferencia por la oferta de la SD Huesca: Todos los futbolistas tienen varias opciones, desde el primer momento el Huesca fue el equipo pionero que mi familia y agente teníamos en la cabeza. Estoy contento de que se pudiera hacer y es un club que hace dos años estaba en Primera”; más en clave futura, lo considera un conjunto “encaminado a poder alcanzar el ‘play off’ de ascenso”.

La brecha entre la antes llamada Segunda B y la categoría de plata se ha estrechado y Vilarrasa no cree que la diferencia le afecte. “La Primera RFEF es una locura. Hacer dos grupos de 20 equipos ha reducido el nivel. A los jóvenes nos ha ayudado experimentar esta categoría y muchos equipos de Segunda se están reforzando con jugadores que pueden dar ese salto con más facilidad”, ha recalcado. De momento, los veteranos “se han preocupado por nuestra adaptación, la gente es muy sana. El trato nos va a ayudar a hacer una piña en el vestuario”.

El intensísimo calor ha variado los planes de la primera jornada después del regreso de Benasque y se ha cancelado el entrenamiento previsto este jueves por la tarde. A cambio, se ha estirado la duración del trabajo matinal hasta más allá de las dos horas, con un tramo físico y otro más técnico. Ziganda cuenta con los futbolistas con los que ha estado trabajando en esta segunda semana de esfuerzos y Kevin Carlos se ha unido ya al grupo después de superar sus molestias físicas. Este viernes habrá entrenamiento a las 9.30 y se guardará descanso el sábado y el domingo.