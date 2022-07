Ziganda prioriza la llegada de centrales y pivotes a la SD Huesca

Satisfecho, consciente de dónde se encuentra y de las circunstancias que le rodean y sabedor de que por delante queda trabajo por hacer tanto sobre el césped como en los despachos para que la SD Huesca de la próxima temporada tome su forma definitiva. Una semana después de que empezase a dirigir el equipo y como balance final de la concentración llevada a cabo en Benasque, Cuco Ziganda repasó la situación actual de la plantilla. El proceso de construcción de un grupo al que aún le faltan piezas. Especialmente, según reconoció, en la defensa y el centro del campo.

"Necesitamos centrales y pivotes, posiciones en las que vamos justo en cuanto al número aunque tengamos chicos de la cantera que han estado entrenando bien", expuso. No en vano, para el eje de la zaga, aunque se ha incorporado a Jérémy Blasco desde la Real Sociedad B, sigue Pulido y se ha promocionado desde el filial a Euse Monzó, la intención de director deportivo, Ángel Martín González, es sumar dos piezas más con experiencia en la categoría. Por su parte, para la medular tan solo están Cristian Salvador y David Timor.

Más allá de esas demarcaciones, en cuanto al ataque, "sin ser una urgencia", no escondió que "si viene otro delantero estaría encantado de la vida". "Tenemos a Escriche y a Sandro, que son de plena garantía, a Kevin Carlos, que aunque aún no he podido verlo por su lesión, todo el mundo habla muy bien de él, ha marcado muchos goles en el filial y ahora debe demostrarlo en el primer equipo, y a gente que se puede adaptar", comentó.

Siguiendo con el repaso al equipo, también se detuvo en la portería donde "hay un nivel que no se si habrá en algún otro equipo de la liga". Para cubrir los tres palos parece fijo Miguel San Román, mientras que la continuidad de Andrés y Álvaro sigue sin definirse condicionadas por el recorte en el límite salarial que debe aplicar el club. "No hay otra que adaptarse y recortar", se resignó el técnico.

El hecho de que tantos los laterales como los extremos ya estén completos está haciendo que por ahora estén siendo protagonistas en el juego que se propone en los entrenamientos. "Nos ajustamos a lo que tenemos, nuestras bandas son profundas, rápidas, agresivas y no les puedes cortar las alas", reconoció. "Luego ya veremos en función de los pivotes que lleguen", añadió.

Durante la concentración en Benasque, "la convivencia ha sido perfecta y no ha habido percances". "Pulido a ido de menos a más", dijo del capitán que inició los entrenamientos al margen por una lesión de rodilla, y a Kevin Carlos, con problemas en una rodilla, espera que le quede poco para incorporarse. "Todos están con los cinco sentidos, partimos de cero y nadie pregunta y todos hacen, espero que sigamos en esa línea", valoró la actitud.

La base de futbolsitas que siguen es "buena". "El año pasado no estuvieron al nivel que se les supone, pero el fútbol siempre da nuevas oportunidades", comentó. "Va a depender del espíritu que mantengamos todo el año para ser el equipo que queremos y que la gente quiere que seamos", arengó.

Ziganda también destacó "a los chicos de la casa". "Me gusta la actitud y la predisposición que han mostrado, no han desentonado para nada en los entrenamientos", alabó. Y de su cuerpo técnico resalto que "tiene espiritu y energía". "Aportan una perspectiva distinta a la mía, que soy más comedido", reconoció.

Ahora la pretemporada entra en una nueva fase, la de los amistosos. "Dan otro enfoque, juegas a campo completo, con otro rival y la exigencia cambia, veremos quién asimila mejor", explicó. "Llega el momento de transformar las ideas en cosas prácticas", avanzó.