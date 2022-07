Cristian Salvador, con ánimo de reivindicarse en la SD Huesca

Cristian Salvador afronta la que será su segunda temporada “con muchas ganas e ilusión”. No es de extrañar, después de un estreno con la SD Huesca en el que, tras ser una pieza relevante hasta enero, aunque principalmente jugando como defensa ante la falta de efectivos que el equipo tenía en esa posición, el mediocentro tan solo participó en tres partidos de la segunda vuelta, uno de ellos el último con el Valladolid cuando ya no había nada en juego. “Llegué con muchas ganas, en la pretemporada estuve muy a gusto, terminé la primera vuelta con buenas sensaciones, pero luego no fue una situación fácil”, recuerda. “Lo bueno que tiene el fútbol es que ahora viene otra buena oportunidad”, mira hacia delante. A este respecto, entre los objetivos que se marca aparece el “devolver la confianza que el club me ha transmitido”.

La concentración de Benasque se están realizando “buenos entrenamientos” y les está dejando “buenas sensaciones”. “Estamos pudiendo forjar el grupo”, afirma. En ella, Salvador, zamorano de 27 años, a diferencia de hace un año, está pudiendo colocarse en su puesto natural en el que cada día se va “encontrando mejor”. De todos modos, no reniega de la polivalencia y se pone “a disposición del entrenador para jugar donde crea conveniente”.

Tras las de Soko, Vilarrasa y Blasco, el club se espera que realice al menos cinco incorporaciones más. Dos de ellas, serían para el mediocentro, donde por ahora Ziganda solo cuenta con Salvador y Timor, al margen del apoyo de los canteranos Tomeo y David García, y con Juan Carlos actuando como segundo punta.

“Timor es un buen compañero de baile, nos entendemos bien”, afirma del compañero con el que forma una pareja en la medular a la que Ziganda pide “ser intensa, solidaria y apretar”. Por contra, se han ido jugadores importantes en esa demarcación como Mosquera y Mikel Rico. “Son bajas importantes, pero los que estamos tenemos que sumar e ir hacia delante”, subraya. Ahora, está “esperando con ganas el primer partido de pretemporada”. Será el 20 de julio a las 19.30 en el Pirámide frente a Osasuna Promesas.

Kevin Carlos comienza a unirse al grupo

Kevin Carlos, que hasta ahora básicamente solo había participado con el grupo en las explicaciones y charlas tácticas de Cuco Ziganda debido a la lesión en un tobillo de la que se está recuperando, en la sesión matinal de este martes completó la parte más física con sus compañeros, pero se retiró cuando los jugadores de ataque pasaron a practicar las finalizaciones mientras los defensas junto a Salvador y Tomeo se quedaban con el entrenador para ensayar aspectos como los despejes por alto, faceta en la que destacó uno de los recién llegados, Jérémy Blasco.

El entrenamiento fue el décimo y penúltimo de cuantos va a completar el Huesca en Benasque. El equipo realizará este martes una barbacoa de confraternización y volverá mañana al campo de Los Escuadros una última vez antes de partir de regreso tras la comida.