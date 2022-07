Jeremy Blasco, opción para la defensa de la SD Huesca

Tras las incorporaciones de Soko y Vilarrasa, la SD Huesca sigue interesada en reforzarse con jóvenes valores. El siguiente en sumarse a las filas azulgranas podría ser el central Jeremy Blasco, formado en la cantera de la Real Sociedad y que tras el descenso de su filial a 1ª RFEF ha quedado libre. El jugador, que interesa a los azulgranas, fue también vinculado al Burgos y a clubes de su país.

Blasco tiene 23 años y fue en el pasado curso una pieza importante para Xabi Alonso en Segunda División alineándolo en 40 ocasiones, en 34 de ellas como titular, sumando 3.107 minutos de juego, el que más de toda la plantilla donostiarra. En la actualidad, al margen de las polivalencias de Timor, Salvador y Miguel, después de la marcha de Insua al Sporting y del fin de la cesión de Ignasi Miquel, Ziganda solo cuenta como jugadores específicos para el eje de la zaga con Pulido y Euse Monzó, que a pesar de que seguirá teniendo ficha del filial a efectos prácticos formará parte del primer equipo.

El ex de la Real, natural de Bayona y que también puede actuar como lateral, llegó al club txuri-urdin en 2010. Entre 2017 y 2019 jugó en el equipo C y desde 2019 en el B, con el que logró el ascenso a Segunda División. Su caso no es el único que ha vinculado en las últimas semanas al Huesca con un jugador del Sanse. Con anterioridad también se mantuvieron acercamientos para firmar al portero Andoni Zubiaurre, que finalmente renovó hasta 2024.

De concretarse la operación, el jugador llegaría a tiempo de incorporarse a la concentración que este miércoles ha iniciado el Huesca en Benasque, donde permanecerá hasta el 13 de julio. En ella, ya están Vilarrasa y Soko, pero también otros que podrían acabar saliendo como Juan Carlos, Álvaro y Andrés.