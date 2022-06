Soko: “Mi trabajo y crecimiento me han conducido hasta la SD Huesca”

La sonrisa de Patrick Soko y un mensaje convencido de sus posibilidades y fortalezas ha abierto este jueves la ronda de presentaciones en la SD Huesca. Serán en torno a una decena este verano, y la del extremo camerunés de 24 años, que llega libre y firma hasta 2025, también marca una pauta común en las sucesivas incorporaciones. Se mira a la Primera RFEF y al coste cero, a al menos, en estos pasos iniciales. El futbolista ha estado acompañado por el director deportivo, Ángel Martín González, y consume sus primeras horas en la ciudad acompañado por sus agentes y su pareja.

Si todos los jugadores llegan con el hambre de Soko, el proyecto estará bien encaminado puesto que se ha marcado el anhelo del ascenso a Primera División, el mismo por el que la entidad pasa ahora de puntillas y con todas las precauciones del mundo. En lo particular, aspira a seguir creciendo y a consolidarse en un equipo que ahora presenta numerosas opciones para las dos bandas. Martín González lo ha definido como “un banda derecha con unas condiciones físicas excelentes, mucha velocidad y puede jugar en punta y la izquierda”.

También ha señalado un “carácter majísimo” y cree que “va a encajar muy bien en el vestuario”. El camerunés, que ha ascendido con el Racing de Santander a la Segunda División, ha explicado que “desde el primer momento que me llamó el Huesca hubo mucho interés. Sé que era un club de Primera, lo conozco como profesional, es muy lindo, y decido esta temporada venir aquí”. Tiene marcada a fuego su historia personal y las dificultades que atravesó para jugar en ligas tan exóticas para un africano como las de la República Dominicana y México antes de volar a Santander.

“No ha sido fácil, fue muy difícil salir de mi país. He recorrido mucho camino para llegar aquí con trabajo, humildad y saber lo que yo quiero”, más el club azulgrana como meta y trampolín en su carrera. Lo primero es “mejorar y dar el 100% en cada partido. Seguir creciendo y ojalá conseguir el ascenso a Primera” a las órdenes de Cuco Ziganda. Todavía no conoce demasiado del club y la ciudad; sí sabe que “es un equipo de primer nivel” y que se trata de “una liga muy difícil, de muchos partidos y jugadores muy buenos. Me voy a adapta lo más rápido posible”.

Y es claro: “Voy a lo mío, sé lo que puedo dar a un equipo. Me defino como un jugador muy trabajador, doy más asistencia que goles y voy a dar lo mejor”. Para él, el fútbol español en general y la SD Huesca en particular son “el cielo”: “De donde vengo es muy difícil la vida. Salí de mi país muy joven, mis padres no me dejaban y gracias a un amigo y un agente me dieron la oportunidad y fue el fruto del trabajo lo que me llevó hasta aquí”. La posibilidad de que su progresión le conduzca a la internacionalidad con Camerún es “un sueño” y se cree “en buen camino”: “Me ha llevado hasta aquí el crecimiento, seguir el trabajo de cada día. Tener paciencia si juego o no es lo que me va a llevar a triunfar”.