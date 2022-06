Ziganda, opción para el banquillo de la SD Huesca, quiere resolver pronto su futuro

Cuco Ziganda se ha despedido este miércoles del banquillo del Real Oviedo y mira ya al futuro, que puede pasar por la SD Huesca. El entrenador navarro quiere seguir trabajando la temporada que viene y lo hará en el club azulgrana si el interés del director deportivo, Ángel Martín González, cobra forma y fondo. Además, quiere que su próximo destino se confirme lo antes posible, en sintonía con el deseo del club azulgrana de cerrar al nuevo preparador durante esta semana. Aunque no ha hablado de manera directa del conjunto aragonés, Ziganda no ha negado esta posibilidad y da “luz verde” a su representante para que le acerque a un nuevo puerto.

El de Larrainzar confirmó que, tras decidir que no seguiría esperando la oferta para seguir en el club carbayón, dará “luz verde a su representante para embarcarse en un nuevo proyecto. “He hablado sobre mi futuro, sí, lo ha hecho mi representante, que es quien ha hablado con las diferentes posibilidades. Siempre he dicho que iba a esperar a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos en Oviedo y, una vez se han sucedido, seguramente dé luz verde para con alguna de esas opciones”, respondió con naturalidad el navarro, por quien no solo se habría interesado la SD Huesca.

Ziganda ha tomado la decisión tras un tiempo de reflexión junto a su familia y quiso despedirse oficialmente de sus compañeros y afición en la sala de prensa del Carlos Tartiere. “La de no alargar la posibilidad de seguir en Oviedo el año que viene ha sido una decisión muy meditada. Cuando me reuní para comunicarlo, todo bien, y agradecido con el máximo accionista Arturo Elías, con el que hablé. Se intentó retomar, pero la decisión ya estaba tomada. Seguro que será para bien para todos”, señaló el navarro.

El ya exoviedista afronta esta nueva etapa considerándose "un privilegiado" por haber vivido dos años y medio en el club azul y con energías renovadas gracias a un vestuario que le ha hecho "recuperar las sensaciones que necesitaba". "Estoy muy orgulloso de haber vivido esta experiencia de vida y de sensaciones profesionales. Jugadores y capitanes me han hecho sentirme entrenador y disfrutar. Es un privilegio poder irme así, dejando buen sabor de boca, y no cesado o fruto del desgaste. Ha sido un lujazo representar a este equipo y poder hacerlo siendo yo mismo", concluyó el técnico.

Ziganda, que llegó a Oviedo en febrero de 2020 para firmar una salvación agónica, deja el equipo tras un año en el que rozó la clasificación para ‘play off’, de la que solo le separó un gol y un último mes algo dubitativo, y lo hace después de haber firmado 35 victorias, 39 empates y 24 derrotas en estos dos años y medio como oviedista. De 55 años, antes ha entrenado a Osasuna Promesas, Osasuna, Xerez, Bilbao Athletic y Athletic Club antes de su aterrizaje en el Carlos Tartiere, donde ha permanecido dos campañas y media.