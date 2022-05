Amorebieta-SD Huesca: Otro trámite ante un rival necesitado

La SD Huesca se va de pesca a Lezama, donde el Amorebieta es un pez que boquea en la orilla. Los azulgranas encadenan otro partido intrascendente para sus intereses y vital para el rival. Los vascos se juegan este sábado (14.00, Movistar LaLiga) su última opción de permanencia y solo les vale ganar para no regresar ya a la Primera RFEF. Así están las cosas en este larguísimo final de temporada, sin más premio a la vista que ganar y evitar la indolencia. El equipo de Xisco Muñoz no lo ha logrado en las cuatro últimas semanas y tiene por delante tres más ante conjuntos que sí han llegado al cierre del curso con objetivos en juego.

De manera simbólica, la campaña se cerró con el empate en el derbi aragonés y la declaración posterior de Xisco de que no iba a seguir el año que viene al no alcanzarse la meta del ‘play off’. Desde entonces, se han compaginado buenos momentos con otros que han supuesto el reflejo de toda la temporada. Al sólido empate de Tenerife han seguido decepcionantes actuaciones ante Leganés y Sporting que, más que probar un nivel de implicación mayor o menor ahora que el estímulo por competir ha menguado, emiten el diagnóstico de lo que ha sido el curso y explica por qué no se ha llegado al mínimo pretendido.

Este epílogo de difícil digestión se detiene este sábado, a la hora de comer, en las instalaciones del Athletic de Bilbao y hogar de un Amorebieta que se aferra a la vida. A cinco puntos de la permanencia, en sus cábalas solo encaja la tesis del triunfo porque, de lo contrario, se puede despedir este fin de semana de la categoría de plata. El Huesca emerge como juez del descenso y del ascenso: tras el Amorebieta llegará a El Alcoraz una Real Sociedad B que quiere huir de la quema y se cerrará la temporada en Valladolid el domingo 28 con los de Pacheta suspirando por el ascenso directo.

Entre alusiones a la profesionalidad y el orgullo por defender al club hasta el último día, el Huesca ofreció un partido muy plano ante el Sporting, otro conjunto en apuros, y cabe pensar en que Xisco dé algún giro a su idea de mantener el bloque por el que ha apostado en este tramo final de la competición. Al menos, no parece que la diferencia entre los titulares habituales y los suplentes que apenas disponen de oportunidades sea notable. Está por ver si futbolistas como San Román, Salvador, Juan Carlos, Ferreiro o Poveda suman minutos en los 270 últimos de este curso o si, por el contrario, el balear es fiel a la idea ya expresada de mantener su confianza en los habituales.

Xisco Muñoz cuenta con las bajas de los lesionados Jorge Pulido y Lago Junior, aunque este último se ha ejercitado con sus compañeros en las dos últimas sesiones, y vuelve a dar paso a futbolistas del filial una vez que se ha consumado su descenso matemático a la Tercera RFEF; viajan el central Hugo Anglada y el extremo diestro Pol Prats. Varios jugadores han padecido molestias durante la semana. Tanto Gerard Valentín como Joaquín Muñoz han dejado atrás obstáculos de poca altura.

Sin sancionados, el equipo azulgrana persigue la cuarta victoria a domicilio de la segunda vuelta tras las logradas en Cartagena (0-3), Málaga (0-2) y Fuenlabrada (2-3). El Amorebieta fía sus opciones de salvación a ganarlo todo, con Haritz Mujika a los mandos desde hace diez jornadas y triunfos consecutivos en Lezama ante Ibiza, Mirandés y Fuenlabrada que quizá no le basten.

Mujika adelantó que el meta Roberto Santamaría, ex del Huesca y lesionado hace dos jornadas, ya está disponible y el portero navarro podría recuperar el puesto bajo palos que había cedido a Unai Marino. Por lo demás, se espera a los habituales. Se espera que el técnico siga confiando en el grupo de jugadores que le están respondiendo más en el juego que en el marcador, a imagen y semejanza de Xisco Muñoz.

Posibles alineaciones

Amorebieta: Unai Marino; Larrazabal, Oscar Gil, Nolaskoain, Irazabal, Andoni López, Javi Ros, San José, Álvaro Peña, Guruzeta y Obieta.

SD Huesca: Andrés Fernández; Ratiu, Insua, Ignasi Miquel, Florian Miguel, Timor, Mosquera, Seoane, Valentín, Marc Mateu y Escriche.

Árbitro: Arcediano Monescillo (Comité de Castilla-La Mancha).

Estadio: Lezama (14.00, Movistar LaLiga).