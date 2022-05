Xisco Muñoz: “Nos jugamos el prestigio”

La cita de la SD Huesca con el Amorebieta no supondrá, a priori, el acceso de caras nuevas al once de Xisco Muñoz. Así lo ha asegurado este viernes el técnico balear antes de que la expedición azulgrana emprendiera el viaje a tierras vizcaínas. Cuenta con las bajas de los lesionados Jorge Pulido y Lago Junior, aunque este último se ha ejercitado con sus compañeros en las dos últimas sesiones, y vuelve a dar paso a futbolistas del filial una vez que se ha consumado su descenso matemático a la Tercera RFEF; viajan el central Hugo Anglada y el extremo diestro Pol Prats.

Preguntado por la posibilidad de que introduzca rotaciones este sábado en Lezama (14.00, Movistar LaLiga), ha dejado claro que van a “seguir repitiendo jugadores, si hubiese alguna tampoco la diría pero no será así”. También ha señalado que se encuentra “muy contento con todos y todos están preparados para jugar”. En su argumentario sigue cabiendo la voluntad de crecer y “seguir haciendo muchas cosas que si no para este año serán para el siguiente”. Pese a la presencia de canteranos, prefiere “dar minutos a los que están en el primer equipo. Se lo merecen”.

Lago Junior “no llega semana pero puede estar para la próxima si todo va bien, me gusta que tenga ilusión por recuperarse lo antes posible”. Preguntado por algunos nombres, como el del meta Miguel San Román, Xisco ha replicado que “tenemos con Andrés un portero muy seguro y podemos seguir mejorando ese récord de porterías a cero. A ver qué puede pasar, estoy muy contento con San Román. Son los propios jugadores los que se ponen y quitan, no el entrenador. El nivel lo marcan Pablo o Ignasi, que están brutales, aunque claro que me gustaría que jugase Pulido”.

Ha sido otra semana que los futbolistas han abordado con “bastante seriedad y buenos entrenamientos. Que sigan con esas ganas de entrenar significa que estamos enchufados”. Espera un rival “difícil”, que “va a buscar el duelo directo, el centro lateral y el balón parado. A los vascos, a cinco puntos de la permanencia cuando restan nueve en juego, les urge el triunfo pero Xisco considera que “nosotros nos jugamos más, un prestigio, somos el Huesca. Si los equipos están más o menos concentrados no lo pensamos. Todos los partidos tienen dificultad y hay que hacerlo lo mejor posible”.

Lista de 23 convocados

Porteros: Andrés Fernández y Miguel San Román.

Defensas: Marc Mateu, Florian Miguel, Pablo Insua, Andrei Ratiu, Ignasi Miquel y Hugo Anglada.

Centrocampistas: Gerard Valentín, David Timor, Seoane, Juan Carlos, Mosquera, Mikel Rico, Joaquín Muñoz, David Ferreiro, Cristian Salvador, Pablo Martínez, Enzo Lombardo y Pol Prats.

Delanteros: Poveda, Escriche y Gaich.