La SD Huesca estira su buen momento tumbando al Fuenlabrada

El Huesca sigue soñando. No fue ni mucho menos su mejor partido, se movió a impulsos, no consiguió dominar y controlar a un conjunto varado en la zona de descenso, pero aún así se llevó la victoria con un 2-3 para sumar ya diez de los últimos doce puntos en juego y continuar con la escalada en la clasificación y la aproximación al ‘play off’, ese anhelo al que no se renuncia y que, aún a sabiendas de su dificultad, está sirviendo de aliciente en el tramo final del campeonato.

Los de Xisco, que cumplió en la grada con el primero de los dos partidos con los que fue sancionado tras su expulsión ante el Almería y que introdujo una única novedad en el once, la de Pablo Martínez por Timor, que había cumplido ciclo de tarjetas, supieron aprovechar sus oportunidades, pero pecaron de falta de intensidad atrás. Nada más empezar se vieron por delante con el gol en propia de Diéguez y en cuanto el Fuenlabrada empató se volvió a adelantar con un gol de Miquel. Ya en la segunda parte, los locales igualaron por segunda vez e incluso se creyeron que podían ganar, pero los cambios en los visitantes surtieron efecto y Joaquín ató el triunfo.

Mirándolo por el lado bueno, la efectivad del Huesca en la primera mitad fue prácticamente total. Llegó al área rival poco más de dos veces y marcó dos goles. Si se quiere poner el acento en el juego y las sensaciones, éstos no fueron buenos. Con poco, los azulgranas se fueron al descanso mandando gracias a dos acciones a balón parado y a una defensa rival que hizo entender la posición que los madrileños ocupan en la tabla, aún a pesar de que fueron ellos los que ofrecieron un mejor fútbol.

El de los oscenses fue plano. No hubo profundidad, costó engarzar pases y el juego básculó hacia la banda de Mateu. A Valentín, en el día que se medía a su hermano Pol, casi no se le vio y de hecho el segundo acto lo vio ya desde la barrera. Y no fue porque la presión de los locales fuese asfixiante. A pesar de que muy pronto se vieron por detrás, su planteamiento para taponar a los azulgranas fue el de esperarles hasta que se adentrasen en su mitad del campo y ahí sí cerrar filas.

Tras el descanso, el duelo cambió. El Fuenlabrada lo agitó al máximo, empató y se creyó que podía remontar. Sin embargo, el Huesca supo aprovechar su oportunidad para ponerse de nuevo por delante a falta de veinte minutos y ahora ya sí lograr que el marcador ya no se moviese más. Suyas fueron de hecho las mejores aproximaciones hasta el final a pesar de los arreones del Fuenlabrada.

El Huesca comenzó el partido queriendo hacerse con el balón para manejar los tiempos. Escriche se coló dentro del área dio el pase de la muerte, pero nadie remató. Parecía que la primera oportunidad se había desaprovechado, pero no fue así. El balón acabó saliendo por el fondo y en el córner posterior, botado por Mateu, se produjo el 1-0. Insua remató y Adrián Diéguez, un ex, desvió la trayectoria para llevar el balón a la red.

Otro antiguo azulgrana, éste de pasado más reciente, la última temporada, fue el que capitalizó el ataque del Fuenlabrada. La calidad técnica de Ontiveros es indudable y si en este momento de su carrera se encuentra en un bloque de la zona baja de Segunda División no es por eso. El andaluz mostró a los suyos que se podía hacer daño a un oponente al que se le notaba cómodo tras el gol en un partido que había caído en el sopor.

Recortó de tacón a Pablo Martínez y desde fuera del área realizó un tiro con rosca al palo largo que causó escalofríos. Su siguiente aparición fue en un saque de esquina en el que se produjo el empate. A pesar de que ocho visitantes estaban apoyando a Andrés, Adrián González acabó marcando. Por último antes, del descanso, en un córner que había sacado en corto, él mismo centró para que Bouldini cabecease alto por poco.

El 1-1 podría haber significado un punto de inflexión, pero no fue así porque el Huesca pronto recuperó su ventaja. En un saque de banda puesto en funcionamiento por Mateu, el Pulido de azul rechazó dejando la pelota muerta en el área, la cazó Ignasi Miquel y a la media vuelta no falló.

La segunda parte arrancó con el Fuenlabrada tocando arrebato. Los madrileños introdujeron tres cambios y los azulgranas, muestra de que a Xisco no le había gustado lo visto, dejó en la ducha a Valentín para dar entrada a Joaquín. Su hermano Pol, en las filas de enfrente, hizo de agitador. Suya fue la primera llegada, después se sucedieron tres córners y Diéguez tuvo un remate.

Llegada la hora de partido, daba la impresión de que la efervescencia se había diluido y que los azulgranas se habían asentado mejor sobre el césped, pero nada más lejos de la realidad. El Fuenlabrada seguía intentando hacer daño y en una falta Zozulia le pegó alta. Fue el preludio de un nuevo empate. Kante, que acababa de entrar en el campo a la vez que Mikel Rico, que tomó el testigo de Pablo Martínez, no perdonó en una acción por alto en la que no fue bien cubierto, en la que Andrés no despejó bien y en el que Bouldini asistió con facilidad.

El Fuenlabrada se fue a por la victoria en un partido roto. Desde el banquillo salieron Lago Junior y Poveda por Mateu y Escriche. Lo que parecía más probable era que el Fuenlabrada se adelantase, pero en un nuevo fogonazo azulgrana Joaquín consiguió el tercero a pase de Seoane.

Ahora era el Huesca es que inclinaba el juego hacia el área de Belman, al que Mikel Rico forzó a hacer un buen despeje y también tuvo que salvar en la línea ante Poveda. Antes, ya se había producido el último cambio visitante. Fue el de Pulido por el lesionado Ratiu. El capitán se situó como lateral derecho y no lo tuvo fácil con Ontiveros.

El marcador, no obstante, ya no se movió más y los tres puntos se fueron para Huesca constatando que el equipo atraviesa por un buen momento en el que es capaz de sacar sus encuentros adelante más allá de tener un buen o mal día.

La siguiente cita será el derbi aragonés en La Romareda. Allí se espera al Real Zaragoza el próximo domingo.

Ficha técnica

CF Fuenlabrada: Belman, Pol Valentín, Pulido(Diame, 46), Diéguez, Gozzi (Buer, 77), Adrián (Amigo, 46), Cristóbal, Bravo (Zozulia, 46), Iribas (Kante, 62), Ontiveros y Boudini.

SD Huesca:Andrés, Ratiu (Pulido, 76), Insua, Ignasi Miquel, Miguel, Mosquera, Pablo Martínez (Mikel Rico, 62), Valentín (Joaquín, 46), Seoane, Mateu (Lago Junior, 67) y Escriche (Poveda, 67).

Goles: 0-1, min. 3: Diéguez. 1-1, min. 26: Adrián. 1-2, min. 30: Ignasi Miquel. 2-2, min. 63: Kante. 2-3, min. 69: Joaquín.

Árbitro: Quintero González (Comité Andaluz). Amonestó alos locales Zozulia (54),Cristobal (83), Diame (86), Kante (88) y a los visitantes Miquel (14),

Incidencias: Partido correspondiente a la 35ª jornada de liga de Segunda División disputado en el Fernando Torres.