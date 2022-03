Xisco: “Somos la SD Huesca y tenemos que puntuar en todos los estadios”

La SD Huesca persigue varios objetivos este domingo en Málaga (18.15, Movistar LaLiga). Volver a ganar a domicilio después de cuatro jornadas sin conseguirlo y mantener la solidez mostrada ante el Burgos la pasada semana son los ejes sobre los que ha pivotado la rueda de prensa del técnico Xisco Muñoz, que quiere ese “equilibrio” en El Alcoraz y fuera que no se ha alcanzado en todo el curso. Los azulgranas viajan este sábado con las ausencias de los lesionados Pulido y Ferreiro, de Ratiu convocado por Rumanía y de Kelechi Nwakali. “Somos el Huesca y hay que sacar puntos de todos los estadios”, ha señalado el balear, que percibió “juego y personalidad” en el bloque del viernes pasado y puede darle continuidad en La Rosaleda.

Xisco pide a su equipo la misma pauta de todas las semanas: “Tenemos que entrar con mucha intensidad, ser dominadores desde el inicio y marcar las pautas. Sabemos a qué campo vamos y tenemos que salir con todo, hacer un partido muy serio y aprovechar los momentos. Tener el control del juego”. Satisfecho de nuevo con el trabajo de sus futbolistas, entiende que la derrota en Alcorcón fue “indefendible, el partido tonto del año”, pero que en los demás con Eibar, Oviedo o Ibiza “siempre tuvimos nuestras oportunidades”.

El entrenador se ha mostrado seguro de que “lo podemos hacer en casa y a domicilio” pese al acusado contraste de los diez puntos sumados de 12 posibles en El Alcoraz frente al uno de 12 lejos del hogar. Otro de los refuerzos que aplaude Xisco es el de las porterías a cero, 15 en lo que va de curso. “Agradezco el trabajo de todos por la solidez defensiva. Es un dato en el que nos fijamos mucho. Tenemos jugadores en ataque que son capaces de aprovechar sus oportunidades”. Xisco espera que los azulgranas sean “sólidos” y realicen “un buen trabajo, lo importante es seguir así y aprovechar las ocasiones que tengamos”.

Con los oscenses lejos del ‘play off’, aunque los futbolistas lo hayan mencionado en los últimos días, Xisco cree que “hay que dar normalidad a la situación, sin dramatizar ni euforia. Somos el Huesca y hay que salir a por ello. Tenemos que trabajar en el corto plazo, el largo no nos ha salido bien”. El Málaga, en una tensa pelea por la supervivencia, contará a juicio del preparador con el apoyo de sus aficionados, lo que le ha llevado a recordar que, contra el Burgos, “la grada estuvo de nuestro lado en todo momento. No sé cómo reaccionará la afición del Málaga pero creo que apoyará. La nuestra debe seguir apoyando y a veces no estamos en posición de pedir nada”.