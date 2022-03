La SD Huesca, a "recuperar sensaciones" en Málaga

Durante la semana que desemboca en el partido de este domingo en Málaga (18.15, Movistar LaLiga), han abundado las referencias al ‘play off’ entre los futbolistas de la SD Huesca. Más que como un objetivo alcanzable, como la muestra de que la victoria ante el Burgos ha calmado las aguas y los azulgranas afrontan con optimismo las diez últimas jornadas. Marc Mateu ha sido este viernes el encargado de matizar las pretensiones del equipo de Xisco Muñoz a las puertas de La Rosaleda: "Debemos recuperar las sensaciones que teníamos fuera de casa. Nos estaba costando en El Alcoraz y parece que lo hemos recuperado y ahora se trata de volver a la versión que estábamos ofreciendo a domicilio hace unos meses", ha sintetizado.

El bagaje de un punto de los últimos 12 en juego a domicilio, en contraste con los 10 de 12 en El Alcoraz, se explica desde la experiencia del valenciano con el argumento de que "la gente empieza a jugarse más cosas, quedan pocas jornadas y fuera de casa es más difícil, obviamente". Las opciones de volver a ganar lejos de casa, lo que no se logra desde el 0-3 en Cartagena del 8 de enero, también pueden cimentarse en la portería a cero. "Es un tópico pero también una realidad, siempre vas a tener alguna ocasión y es más fácil puntuar", valoró el futbolista.

La difícil situación deportiva del Málaga no persuade al Huesca de que le espera un partido sencillo. Marc Mateu se ha referido a que "algún amigo tengo allí e imagino que por la ciudad y el club que es será un partido intenso, de poca pausa. Hay que aguantar todo lo que podamos hasta el final". La referencia al corto plazo, más que al resultado final del curso, "debe ser la manera de pensar de todos, nos jugamos recuperar sensaciones y lo que funcionaba fuera de casa. Si da para un punto, bien; para tres, mejor todavía, y cuando acabe la jornada ya veremos qué pasa".

La presión, en este momento de la campaña, "hay que ponérsela cada uno, el que acaba contrato por dar una buena imagen para el año que viene, escalar posiciones a ver qué pasa, alejarse del descenso… siempre hay algo en juego".

La lejanía del ‘play off’, además con "muchos equipos de por medio", templa el análisis de Marc Mateu, que con el nuevo cambio de dibujo de Xisco Muñoz ha vuelto a adelantar su posición y se muestra "igual de a gusto que más retrasado o de carrilero. No me puedo quejar porque estoy jugando". Los efectos beneficiosos de la pasada victoria se cifran en que "necesitábamos sumar de tres, seguir fuertes en casa y hay que recuperar las sensaciones fuera. Sacamos al Málaga una diferencia de cuatro puntos, no va a ser fácil, quieren alejarse del descenso y juegan en casa ante su afición. Saldrán como mínimo como nosotros ante el Burgos".

Los azulgranas se han entrenado con las ausencias de Pulido y Ferreiro, dos bajas para este partido que se unen a la del internacional rumano Andrei Ratiu y compensadas por la vuelta de Escriche y Poveda después de superar sus respectivos procesos febriles. Este sábado tendrá lugar la última sesión de trabajo antes de volar a la Costa del Sol.