Horario y dónde ver el Málaga-SD Huesca de Segunda División

La victoria ante el Burgos (1-0) ha calmado las aguas en la SD Huesca, que ahora se centra en recuperar su mejor versión como visitante después de dos meses y medio en los que ha sumado en sus salidas un empate y tres derrotas. En busca del cambio de tendencia, los azulgranas quieren agarrarse en las diez últimas jornadas del curso a una regularidad que les permita, al menos, terminar de la mejor manera posible. En ese sentido, algunos futbolistas han lanzado esta semana un mensaje ambicioso en el que no desdeñaban la posibilidad del ‘play off’.

¿A qué hora es el partido Málaga-SD Huesca?

El choque entre el Málaga CF y la SD Huesca se disputa a las 18.15 de este domingo. Los azulgranas comienzan la 33ª jornada con 41 puntos, 15º a 10 puntos del ‘play off’ de ascenso que marca la Ponferradina y 11 puntos por encima del descenso. Los malacitanos, entrenados por Natxo González, son 17º con 37 puntos. El árbitro principal será Daniel Trujillo Suárez, del Comité de Tenerife, y se encargará del VAR Daniel Ocón Arráiz, del Comité de La Rioja. En la primera vuelta, SD Huesca y Málaga empataron a cero en El Alcoraz.

¿En qué canal de televisión se puede ver el partido?

El encuentro entre el Málaga CF y la SD Huesca se podrá ver en directo en televisión a través de Movistar LaLiga.

Cómo seguir el Málaga-SD Huesca por internet

El partido se podrá seguir también a través de internet. En HERALDO.es habrá un directo actualizado minuto a minuto para que los aficionados al fútbol no se pierdan nada de lo que suceda en el terreno de juego. Además, al finalizar el partido, los lectores dispondrán también de la crónica del mismo y podrán consultar el resumen de esta 32ª jornada de Segunda División con las actuaciones detalladas de cada jugador.

Altas y bajas

Xisco Muñoz no puede contar con Jorge Pulido, mientras que David Ferreiro tiene molestias en un tobillo y no se ha entrenado desde mediados de semana. Tampoco estará Andrei Ratiu, concentrado con Rumanía, ni Kelechi Nwakali. En el Málaga causa baja el lateral Víctor Gómez, que está con España sub 21, y se encuentran lesionados Juande y Luis Muñoz.

Posibles alineaciones

Málaga CF: Dani Barrio; Casas, Caro, Peybernes, Cufré, Escassi, Jozabed, Vadillo, Samperio, Chavarría y Brandon.

SD Huesca: Andrés; Valentín, Insua, Miquel, Florian Miguel, Mosquera, Timor, Marc Mateu, Pablo Martínez, Seoane y Poveda.