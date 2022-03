Los jugadores de la SD Huesca se vuelven a cargar de tarjetas

Era un problema que había quedado olvidado en las últimas jornadas, pero que aparece de nuevo en el horizonte de la SD Huesca. En los últimos partidos varios jugadores se han vuelto a cargar con tarjetas amarillas y así tras la victoria del viernes ante el Burgos la nómina de apercibidos de sanción se ha elevado a cinco. Los últimos en sumarse fueron Pablo Martínez y Mateu, aunque también fueron amonestados Florian Miguel y Andrés Fernández.

Dentro de una actuación que enardeció a la grada, el árbitro Hernández Maeso señaló a Pablo Martínez en la primera parte por un derribo antirreglamentario y ya en la segunda Mateu por protestar y a Miguel y Andrés por perder tiempo.

Junto al medio y al extremo, también acumulan en estos momentos cuatro cartulinas Salvador, Ferreiro y Timor. El primero es el más longevo en esta lista, fue castigado con amarilla por última vez en el recibimiento al Ibiza en El Alcoraz de la primera vuelta, el 21 de noviembre. Después, más que haber conseguido lidiar bien con la amenaza de cumplir ciclo, lo que ha ocurrido es que su protagonismo dentro del equipo ha decaído. Desde Navidad solo ha tenido minutos en dos partidos.

Ferreiro llegó a la cuarta amarilla en Ibiza y Timor en Alcorcón. El centrocampista llegado del Getafe ha sido amonestado en cuatro de los nueve encuentros en los que lleva vestido de azulgrana. Lo mismo le ocurre a Pablo Martínez, con el que ha sido habitual que formase pareja en la medular.

Aunqe Xisco no ha visto condicionadas sus alineaciones por las sanciones en los últimos tres compromisos, durante febrero fue una constante. Frente al Eibar no se pudo vestir de corto Valentín, que se incorporó desde el Lugo con su primer ciclo del curso recién cumplido, ante el Mirandés el ausente fue Ratiu, en Oviedo estaban castigados Florian Miguel y Pulido, que además se encontraba lesionado, en Lugo se vio forzado a no participar Ignasi Miquel y en Ibiza fueron baja Seoane y Escriche.

Los dos futbolistas del Huesca con más amarillas hasta el momento son Joaquín y Florian Miguel, con siete. Ratiu, Escriche, Pulido y Miquel acumulan seis. En cuanto a las rojas, los expulsados han sido Pulido, Gaich, Mateu y Miquel. En la visita al Málaga del próximo domingo (18.15) no habrá sancionados, pero en lo sucesivo esta figura podría volver a aparecer.