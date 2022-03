La SD Huesca se hace fuerte en El Alcoraz y bate un récord

Facilitó la comunión entre el equipo y la afición, que aplaudió y agradeció el esfuerzo de los jugadores, dio tranquilidad en lo que a coquetear con el descenso se refiere y permitió a Xisco conservar su puesto en el banquillo. Aunque el juego desplegado el viernes en la visita del Burgos a El Alcoraz no fuese precisamente vistoso, el 1-0 con el que se impuso la SD Huesca ayudó a que el ambiente entorno al equipo perdiese densidad tras una semana tensa derivada del batacazo en Alcorcón y permite centrarse en aspectos positivos. Entre ellos, la constatación de que los azulgranas al fin pueden decir que son un equipo fuerte en su casa, el debe que a lo largo del curso les ha alejado de la pelea por el ascenso. Son ya cuatro las jornadas consecutivas como locales en las que no conocen la derrota y en ellas no han recibido ningún gol, dato éste último que nunca habían registrado dentro del fútbol profesional. Es decir, en Primera o en Segunda División.

La racha, que contrasta con los siete duelos sin ganar que acumularon en la primera vuelta entre los dos 2-0 con los que abrieron el curso frente al Eibar y al Cartagena y el 3-2 con el Valladolid de la jornada 19, arrancó con la goleada al Mirandés (4-0) y después le siguieron el 1-0 con el Lugo y el 0-0 frente a Las Palmas antes del recibimiento al Burgos. En total, diez de doce puntos posibles cuando en las trece citas anteriores en su feudo los oscenses había logrado 14.

En tres de esos cuatro casos el rival prácticamente no inquietó a Andrés. Los dos conjuntos burgaleses ni siquiera tiraron entre los tres palos -ambos realizaron cuatro disparos, todos fuera- y el Lugo solo forzó una parada en nueve intentos. Las Palmas, que sí dominó a los de Xisco, probó fortuna 21 veces de las que ocho fueron bien dirigidas. Para encontrar la última diana en contra ante su afición tienen que remontarse al 1-2 con la Ponferradina en el que Ojeda marcó para los del Bierzo en el último segundo. El número de minutos imbatidos es de 360.

La fiabilidad en casa era una de las mejoras que se debían acometer en la segunda vuelta para poder escalar en la tabla. Sin embargo, este incremento de las prestaciones como local no se ha visto acompañado por el mantenimiento de la buena línea a domicilio. En sus últimas cuatro salidas el Huesca solo ha logrado un punto.

A lo largo de su andadura por las dos principales categorías, los azulgranas ya habían conseguido en su estadio sucesiones de resultados como la actual; en el último ascenso a Primera hace dos campañas engarzaron dos tandas de seis partidos sin perder y otra de cuatro. Lo que la hace especial es el no haber recibido goles.

Hasta ahora, en cuatro ocasiones la racha se había detenido en tres encuentros. La última fue la temporada pasada justo en los últimos compromisos en El Alcoraz. El conjunto dirigido por Pacheta se impuso a la Real Sociedad y al Athletic por 1-0, y no pasó del 0-0 con el Valencia en la última jornada, un marcador que implicó el descenso. Antes, tanto en la 2010-11 como en la 2012-13 se vivieron tres 0-0 consecutivos -en la última uniendo dos jornadas de liga y a una eliminatoria de Copa que se decidió en los penaltis a favor de la Ponferradina- y en la 2009-10, además de dos tablas con el tanteo inicial también hubo un 1-0.

En la última experiencia en Segunda B, la de la 2014-15, sí que se puede encontrar un dato como el de ahora y además por duplicado. Los azulgranas no tuvieron que sacar el balón de la red en los cruces como locales comprendidos entre las jornas tres y nueve y entre la 27 y la 33.

Tras la visita al Málaga del próximo domingo (18.15), el siguiente rival en pasar por El Alcoraz será el Almería, el 3 de abril. Después llegarán el Real Zaragoza, el Sporting y la Real Sociedad B.