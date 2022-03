Andrés iguala en la SD Huesca a Sergio Herrera y Remiro

No fue un partido en el que precisamente luciese, porque lo cierto es que tampoco tuvo oportunidad para ello, pero de todos modos pasará a los anales de su trayectoria futbolística general y más en particular a la que hace referencia a su paso por la SD Huesca. Con el 1-0 ante el Burgos del viernes, Andrés Fernández igualó a Sergio Herrera y Álex Remiro en cuanto a partidos con la portería a cero en una misma temporada. Como ellos, el murciano lleva ya quince y si en las nueve jornadas que restan suma uno más se quedará como líder en solitario de esta particular clasificación dentro de la andadura de los azulgranas por el fútbol profesional.

La marca actual, la mejor entre todos los equipos de la liga, supera ya en dos la de trece que estableció en su anterior etapa en El Alcoraz, la de la campaña 2010-11 en la que obtuvo el Trofeo Zamora de Segunda División, y que además era el mejor registro de su trayectoria. Entonces, jugó 31 partidos, ahora lleva ya 32.

Sergio Herrera se plantó en quince en la campaña 2016-17, en la que se situó bajo los palos en 41 ocasiones. Por su parte, Álex Remiro, con el mismo número de actuaciones, lo logró en la 2017-18, la del primer ascenso a Primera.

Andrés, que a sus 35 años pasa por un momento dulce y que tiene contrato hasta 2023, es uno de los pocos azulgranas que está manteniendo un nivel medio alto a lo largo de un ejercicio de rendimiento general gris. Sus paradas, lleva cien, han sido claves en más de una ocasión y de hecho el Huesca ha sumado 31 de sus 41 puntos en duelos en los que no ha encajado goles. En total ha recibido 31 tantos, menos de uno por encuentro (0,9). La lástima y paradoja es que a ese rendimiento atrás no se le haya sacado más provecho. La incapacidad para remontar de los oscenses, que nunca han ganado un partido en el que se hayan visto primero por detrás, lo explica.

Regresó al Huesca desde el Villarreal la temporada pasada para compartir la portería con Álvaro Fernández en Primera División. Fue titular en las once primeras jornadas antes de que el riojano, ahora cedido en el Brentford de la Premier League, le tomase el testigo y volvió a tener minutos, ya con Pacheta, en cinco encuentros de la segunda vuelta.

En la actual en las preferencias tanto de Ambriz, primero, como de Xisco, después, siempre ha estado por delante de San Román, que solo ha jugado en la Copa. Su mejor racha de partidos sin sacar el balón de la red fue entre las jornadas 16 y 18, las del 0-1 con el Mirandés y los 0-0 con el Ibiza y el Almería. Tras la Navidad lo ha conseguido cinco veces -la anterior a la del viernes había sido el 0-0 con Las Palmas- aunque todas de forma aislada.