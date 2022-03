Insua: “Tenemos que dar el máximo, no se puede repetir lo de Alcorcón”

Tres días después de la debacle en Alcorcón y a dos de la visita del Burgos a El Alcoraz, este viernes (21.00, Movistar LaLiga), la plantilla de la SD Huesca ha valorado la situación actual y el planteamiento que se abre en las once últimas jornadas, con un Xisco Muñoz muy discutido que podría ser destituido en el caso de un mal resultado. El escogido para definir el estado de ánimo de los futbolistas ha sido Pablo Insua, uno de los jugadores con más experiencia y que señala la “autocrítica” como el primer paso para mejorar en este último tramo del curso y no sufrir ningún sobresalto en la clasificación.

Los jugadores se encuentan “jodidos” por el 1-0 con el colista y es algo que “no puede volver a pasar. Sí que se pueden perder partidos, pero no de la manera en que lo hicimos”. Por otro lado, Insua apunta a que se encuentran “motivados y confiados en que podemos revertir la situación. Tenemos la oportunidad de hacerlo, de demostrar que lo de Alcorcón queda en el pasado. Hemos de mejorar, hacer autocrítica y mirar adelante”. En la reunión del pasado lunes, que se prolongó durante cerca de una hora y media se trataba de “hablar entre nosotros de qué mejorar. Fue una reunión muy positiva para todos, fue bueno hacerla”.

Esta terapia de grupo sirvió para que Xisco reflejara que “no estaba contento por el partido, normal, y para reforzarnos en que veníamos haciendo cosas bien en los partidos anteriores. Volver a lo que hicimos hasta las dos últimas jornadas y seguir adelante. Tener humildad, trabajar y llegar bien a un partido muy importante”. Los azulgranas se han entrenado este miércoles en El Alcoraz con la vuelta al grupo de Joaquín Muñoz, que el día anterior se había quedado en el gimnasio, y con las ausencias de nuevo de Ignasi Miquel y Jorge Pulido, cuya presencia el viernes está muy comprometida.

Los azulgranas se centran en “ganar” al Burgos y “lo más importante es que el equipo tenga humildad y estar a nuestro mejor nivel. Trabajar duro y dar una mejor cara, ganar o perder depende muchas cosas”. De Alcorcón se extrajeron “pocas cosas positivas, solo que no puede volver a pasar. Perder entra en las posibilidades, pero no de esa manera. Esta semana nos va a reforzar mentalmente para afrontar los once partidos de la mejor forma”. Para dar ese ‘click’ también hay que abstraerse de un entorno enrarecido: “No es fácil, la situación es complicada como toda la temporada. Tenemos que gestionar mentalmente el partido con el Burgos y los que quedan, sin caer en la ansiedad por la situación en que estamos. El equipo es lo suficientemente maduro para afrontar este tipo de cosas”.

El central gallego considera “un error” mirar a la zona alta o incluso a la baja de la clasificación, “algo que venimos haciendo en las últimas semanas o meses”, y no se ha de mirar más allá del día a día. “Nos está perjudicando muchísimo. Tenemos que centrarnos en el Burgos, que es un partido importantísimo, vital, sin mirar para arriba o para abajo. Tenemos que mejorar nuestra imagen hasta final de temporada, ganar partidos y tener una sensación mejor como equipo”.

El defensa no entra a valorar la situación de Xisco Muñoz: “Nosotros siempre mostramos la máxima profesionalidad y respeto en el día a día y en los partidos. Lo nuestro es llegar en la mejor condición al partido y ganarlo, es lo mejor para todos”. Tampoco considera que la SD Huesca haya perdido la humildad, “nos podemos equivocar en mirar más allá en lugar de en el día a día. Somos iguales de buenos o malos que el resto y tenemos que estar al 100% para ganar partidos, si no no tendremos opción”.

Los comienzos de los partidos están mostrando a un equipo inseguro y vulnerable, para lo que “es un poco difícil encontrar una explicación. Quizá es algo mental, por la ansiedad que nos genera la situación y después con el paso de los minutos nos vamos soltando. Es algo que tenemos que mejorar, estamos trabajando en ello y esperemos que en los próximos partidos se vea una mejor cara de inicio”. Insua “respeta” la voz de la afición por que “la temporada no está siendo lo buena que todos queríamos. Al final es respetable la opinión, tengo claro que el equipo dará lo máximo y queremos que lo entienda. Entendemos su enfado, venimos de Primera y hay una expectativa que no se está cumpliendo. Es normal, lo he vivido en otros sitios. Hemos de dar el máximo en el sentido de que la gente se quede tranquila con que ofrecemos todo”.