La SD Huesca no mejora con Xisco Muñoz

El aspecto de la SD Huesca se ha deteriorado en las últimas jornadas hasta convertir el ‘play off’ en una quimera y el descenso en una amenaza que, aunque lejana, acecha a los azulgranas. La situación se ha comprometido hasta el punto de que una derrota este viernes ante el Burgos en El Alcoraz (21.00, Movistar LaLiga) puede comprometer el futuro de Xisco Muñoz en el banquillo. Se abre así un escenario imprevisto, con dudas en torno a la figura con que se trató de encontrar un revulsivo que no ha sido tal. De hecho, el balear no mejora el rendimiento de su predecesor, Nacho Ambriz. Sus números caminan a la par o son levemente peores, como sucede con los puntos sumados o los goles a favor.

Aun con altibajos, el Huesca de Xisco Muñoz había logrado suturar algunas de las heridas abiertas de la breve etapa de Nacho Ambriz, que lejos de la regularidad amenazaba con desmoronarse y perderse en la zona baja de la clasificación. Falible en casa y con la derrota en Burgos en la 12ª jornada (3-1) como la causa que precipitó el cese del mexicano. El Huesca acumula entonces 15 puntos, un promedio de 1,25 por encuentro. Insuficiente para alcanzar los objetivos de la temporada, ni siquiera los mínimos, pero que con Xisco no ha mejorado. Desde su estreno con un empate frente al Amorebieta (1-1) hasta la derrota del domingo en Alcorcón (1-0), los azulgranas han acumulado 23 puntos en esas 19 jornadas.

Casi una vuelta en la que el bagaje es de 23 puntos, de lo que resulta un promedio de 1,21 por partido. Algo inferior al de Ambriz pero en la práctica idéntico. Una reacción pretendida que no ha sido tal, y además perjudicada por los últimos tropiezos ante Ibiza (2-1), Las Palmas (0-0) y Alcorcón, que han echado por tierra actuaciones que prometían una regularidad que no se ha alcanzado. Los triunfos ante Cartagena (0-3), Mirandés (4-0) y Lugo (1-0) no se han replicado y el Huesca ha perdido la mitad de los partidos de la segunda vuelta, con un balance provisional de tres victorias, dos empates y cinco derrotas. Un punto de los últimos 12 en juego a domicilio.

El aspecto goleador presenta un panorama similar. Con el balear, la SD Huesca ha anotado 21 goles en estos 19 compromisos, mientras que con Ambriz fueron 15 en 12 jornadas. Un promedio de 1,10 para Xisco y de 1,25 para el mexicano. Los oscenses han marcado en 12 de los 19 choques que ha dirigido el actual entrenador, y en siete de ellos no encontraron puerta. Dos de ellos, los últimos ante Las Palmas y Alcorcón, en los que solo se realizó un tiro entre los tres palos en cada uno de ellos. El técnico lo describió de manera gráfica tras la debacle con el colista señalando que “en estos dos partidos lo más peligroso que hemos hecho ha sido un saque de banda”.

Sí resulta favorable a Xisco la cifra de goles encajados, 18 en 19 jornadas (0,94 por partido) y, de esta forma, mejor que los 13 en 12 partidos de Nacho Ambriz (1,08). Aunque solo fuera por conseguir bajar del promedio de uno recibido por compromiso. Otra estadística en la que el balance de los dos entrenadores de este curso es muy similar, con el matiz de que el mexicano contaba con una plantilla con menos recursos que el balear. 21 jugadores comenzaron la temporada y con 24 se cuenta ahora, añadidos los cinco fichajes invernales y restado el castigado aún Kelechi Nwakali.

Desde este viernes, a los azulgranas se les abre un panorama insospechado hace solo unas semanas, cuando se seguía mirando con esperanzas a la sexta posición. Ahora, se quiere firmar el mejor final de curso posible y no mirar a las plazas de descenso. El colchón de ocho puntos respecto a la Real Sociedad B debería ser suficiente para no sufrir, pero con 11 partidos por delante en los que se medirán al filial donostiarra, al Fuenlabrada y al Amorebieta entre otros, el club quiere dar carpetazo lo antes posible a la temporada, de la que la cita con el Burgos puede suponer otro punto de inflexión en uno u otro sentido.