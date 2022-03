Lluís Sastre: "Dejo el fútbol muy orgulloso de mi carrera y de lo que he vivido en el Huesca"

El Alcoraz puesto en pie para aplaudirle, ¿cómo se sintió el sábado en el homenaje previo al empate con Las Palmas?

Muy contento y agradecido al club y a la afición por el afecto que me demostraron y que es recíproco.

Cuelga las botas a los 35 años debido a problemas físicos, tras 17 temporadas en activo, en ocho de ellas en el primer equipo del Huesca, en el que ha jugado 207 partidos, y como miembro del filial azulgrana en la actual.

Llegué en 2007 cedido por el Real Zaragoza tras concluir mi etapa en la cantera del Barcelona y la idea era estar aquí una temporada. Al final ha sido la mitad de mi carrera. Me voy muy orgulloso de ella y de lo que he vivido aquí.

Su regreso el pasado verano para formar parte del Huesca B en 2ª RFEF supuso el inicio de su tercera etapa como azulgrana. Con Camacho y Mikel Rico es el único que puede decir que ha jugado en Segunda B, Segunda y Primera.

He sido participe del crecimiento del Huesca. Nadie podía imaginar que el club llegase a jugar en Primera o que se convirtiese en un coco de Segunda. El Alcoraz es una buena muestra de ese crecimiento. El cambio de cómo era hace unos años a su aspecto actual es muy grande. El sábado pude comprobar de primera mano que es precioso. El dinero de los ascensos se ha invertido bien en mejorar el estadio y en las instalaciones y el proyecto del Pirámide.

¿Cómo llegó a la conclusión de que debía colgar las botas?

Esta temporada ha sido complicada desde que arrancó. Primero sufrí varias roturas fibrilares y después en enero comencé a sentir molestias en la cadera. Me hice unas pruebas y me detectaron principio de artrosis. No tenía cura y lo único que podía pasar era que lo empeorase. Hablé con el club y con el jefe de los servicios médicos, el doctor Fernando Sarasa, y tomé la decisión.

Aunque haya tenido que ser a mitad de temporada, ¿su idea ya era que ésta fuese la última temporada?

Siempre había pensado en que alargaría mi carrera lo máximo posible porque al final jugar al fútbol es lo que me gusta. Volví a Huesca para una campaña, pero si me encontraba bien la intención era seguir. Luego, como los primeros meses no estaban siendo fáciles, sí que me fui mentalizando para dejarlo. A pesar de eso, por mucho que me estuviese preparando, llegado el momento no es fácil. Haberlo hecho por problemas físicos me deja mal sabor de boca.

¿Con qué momentos de su trayectoria se queda?

Con los tres ascensos, los dos con el Huesca a Segunda y a Primera, y el del Leganés, también a Primera, y con mi debut en la máxima categoría con el Valladolid.

También ha vivido experiencias en el extranjero.

La de Chipre, en el AEK Larnaca, fue muy buena. Me desplacé con mi familia, allí había muchos españoles y la adaptación fue fácil. Disfrute, la liga era diferente, pero exigente. En la India, en el Hyderabad, fue distinto. Fue el año después de que apareciese la covid, viajé solo, y únicamente salíamos del hotel a entrenar y a jugar. Se me hizo largo.

Y decidió regresar.

La idea con mi familia era quedarnos en Aragón, El Tarazona, el Ebro y el Ejea mostraron interés, pero me propusieron ayudar al Huesca B y no me lo pensé mucho. Me hubiera gustado más ayudar en el campo, he jugado ocho partidos, pero como no he podido he tratado de aportar mi granito de arena apoyando a los chavales con mi experiencia dando consejos. Hay jóvenes que van a crecer y que pueden tener nivel para el primer equipos.

¿Cómo ve la situación del Huesca B y del primer equipo?

Al filial le quedan partidos con rivales directos con los que hay que sumar de tres. Estoy convencido de que nos vamos salvar porque hay grupo para ello y la situación en la tabla es injusta. El primer equipo tiene una distancia importante con el sexto, ocho puntos, y muchos equipos por delante, pero aún faltan muchas jornadas, la clasificación puede dar varias vueltas y con los jugadores que hay no sería de extrañar que se encadenen varias victorias y las cosas se vean diferentes.

No es el único que ha vuelto, recientemente también lo han hecho Mikel Rico, Andrés o Juan Carlos.

No es casualidad, el Huesca es un club muy familiar en el que todos nos conocemos y en el que se trata muy bien al jugador. Además la ciudad resulta cómoda para vivir.

¿El Sastre de 2007 ha conseguido en el fútbol lo que esperaba?

Muy poca gente puede llegar a jugar en Primera y en Segunda. A los doce años me fui de casa al Barcelona buscando un futuro en el fútbol, allí coincidí con jugadores que han marcado una época como Piqué, Pedro y Cesc, y después he pasado mucho tiempo en Primera y Segunda. No me puedo quejar de nada.

¿Qué le aguarda en el futuro?

Hasta el final de la temporada voy a estar ayudando en la cantera para aprender. Del próximo curso aún no hemos hablado, pero me gustaría seguir vinculado al Huesca.