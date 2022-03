La SD Huesca, atrapada en la mitad baja de la clasificación

La SD Huesca arrancó la temporada apuntando al ascenso directo, después situó la meta en el play off y ahora, sin renunciar del todo a ello porque las matemáticas lo permiten, la idea es centrarse en el día a día para, como dijo su capitán Jorge Pulido el sábado tras el 0-0 con Las Palmas, terminar "con la mayor fuerza e ilusión". Para remontar el vuelo en la tabla los azugranas necesitarían una gran racha de resultados, justo lo que aún no han conseguido. Desde las dos primeras jornadas no han vuelto a engarzar dos victorias y esa trayectoria los ha hecho encallar en la zona media-baja de la tabla. El resultado con los canarios los devolvió a la 15º posición, la más retrasada en la que se han visto en las 30 jornadas disputadas y les alejó la promoción de ascenso a ocho puntos. En total, acumulan 19 jornadas por debajo de la décima plaza y desde los tres primeros compromisos de la liga no han vuelto a verse entre los seis primeros.

La historia y la proyección de puntos a la que apunta el Girona, sexto clasificado y conjunto que marca el ‘play off’, indican que el Huesca tendría que llegar a los 65 puntos para seguir peleando por volver a Primera. Actualmente suma 38 por lo que para agregarle 27 más debería imponerse en nueve de los 12 compromisos que le restan.

Los oscenses, que en la segunda jornada se colocaron líderes, cayeron por debajo de la mitad de la tabla por última vez tras el 3-1 en Burgos que desembocó en la destitución de Nacho Ambriz. Con Xisco su mejor momento se vivió al cierre de la primera vuelta cuando con el 0-0 con el Alcorcón, ya entonces el colista y precisamente el rival al que visitan el domingo (18.15), subieron al 11º puesto y vieron el ‘play off’ a cuatro puntos. Aquel resultado, de todos modos dejó mal sabor de boca y es una de las oportunidades perdidas que se lamentan en el vestuario local de El Alcoraz.

Ya en 2022, después de que el tropiezo en Eibar (2-1) alejase la promoción a nueve puntos y dejase otra vez al Huesca 15º, la racha de nueve puntos de siete posibles culminada con el 1-0 frente al Lugo habían reavivado las ilusiones acercando la sexta posición a cinco. La derrota en Ibiza y las tablas con Las Palmas, prácticamente le han devuelto a la casilla de salida. Con colchón sobre el descenso, ahora, como se viene prometiendo, queda apurar las opciones y seguir peleando.

Vuelta al trabajo

La SD Huesca retomará el martes los entrenamientos después de que este lunes guardase descanso. Xisco ha citado a sus jugadores a las 11.00 en el Pirámide para completar la primera de las cinco sesiones programadas antes del cruce del domingo con el Alcorcón. Sin sancionados, la única duda es el estado físico de Ratiu, baja en la última jornada y que no se ejercita con sus compañeros desde el jueves.