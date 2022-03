El Huesca B deja escapar la victoria en el último suspiro

La SD Huesca B se llevó un insuficiente punto de su cita contra el AE Prat (1-1). Los azulgranas protagonizaron un gran partido, con y sin balón, pero el conjunto catalán selló el empate antes de llegar al 90.

El filial llegaba con la obligación de ganar en uno de los campos más difíciles de la categoría. Para ello, Dani Aso modificó el once inicial. Alberto Fuentes, Dani Sandoval, Sergio Carrasco y Manu Rico gobernaron en el centro del campo. Los cuatro jugadores, todos ellos de corte ofensivo, acompañaron a Carlos Kevin en la punta de ataque y su socio Pol Prats. La revolución en el planteamiento tuvo su resultado desde el primer minuto. Sobre el césped del Municipal de Sagnier, los oscenses salieron enérgicos y con hambre del gol. Poco tardaron en obtener su recompensa, Carlos Kevin se aprovechó del grave error del meta local, y en un gol de pillo, puso por delante al Huesca B.

Adelantarse en el resultado no influyó en la propuesta azulgrana. El conjunto aragonés mantuvo su ambición y generó ocasiones de peligro. Carrasco, Fuentes y Manu Rico pudieron haber puesto tierra de por medio. Sin embargo, el que la tuvo más clara fue Pol Prats. El último jugador en ponerse la camiseta oscense corrió un buen balón al espacio, quedándose solo frente al portero, pero no estuvo acertado en la finalización. El Huesca tuvo sus opciones y no concedió ante un rival que busca imponerse ante su gente. Los jugadores se marcharon al vestuario con la sensación de hacer un gran trabajo, y que solo la falta de puntería impidió que no fuese más abultada la diferencia.

En el inicio de la segunda mitad, se esperaba una respuesta local. El Prat adelantó líneas, disputándole la posesión a los azulgranas. Pero no había llegadas claras a las áreas. El técnico visitante refrescó el once, pero con la intención de mantener la misma idea. Jugadores como Jordi Cano, Esteban Aparicio o Manu Molina entraron para aportar esa energía ofensiva de los primeros 45’. Los altoaragoneses tuvieron en sus botas el meritorio 2-0, pero no hubo forma. En el final de una segunda mitad que no estaba pasando nada, llegó el mazazo. Rivas aprovechó un error en el segundo palo de la zaga azulgrana para rematar y que Val acabara introduciendo el cuero en su propia portería..

Los azulgranas dieron la sensación de que tenían el partido controlado en todo momento, pero una jugada desafortunada puso las tablas. Todo, en un encuentro en el que Valera solo tuvo que intervenir en una ocasión. El Huesca B se marchó de El Prat con un punto insuficiente después de todo lo peleado.

Prat: Craviotto, Escoruela, Aldo, Batanero, Guzmán, Pau Salvans (Grasa, 8) (Guido, 46), Yeray (Padilla, 62), Sidibé (Lucas, 78), Rivas, Martos y Naranjo.

Huesca B: Valera, Mora, Edu Adell (Manu Molina, 81), Euse, José Val, Manu Rico (Tomeo, 63), Carrasco, Pol Prats (Jordi Cano, 63), Fuentes, Sandoval (Pastor, 81) y Carlos Kevin (Aparicio, 72).

Goles: 0-1, min. 5: Carlos Kevin. 1-1, min. 88: José Val, en propia puerta.

Árbitro: Munárriz Mateos. Amonestó a Yeray, Rivas, Batanero, Sidibé, Guzmán, Guido; Sandoval, Manu Rico, Fuentes, Edu Adell y Manu Molina.

