Pulido: “Trabajamos bien, pero la realidad es que no nos está dando”

Para Jorge Pulido el 0-0 con la UD Las Palmas de este sábado resultó “doloroso”. “Ha sido un partido típico de Segunda División que ha podido caer de un lado u otro y en el que al final ha habido un empate en casa en el que creo que ninguno de los dos nos quedamos contentos”, valoró el encuentro ante los canarios el capitán de la SD Huesca. “Estamos trabajando bien, pero la realidad es que no nos está dando”, se sinceró siendo, como en intervenciones anteriores , cauto a la hora de valorar las posibilidades de los oscenses. “Hay que seguir remando lo que queda de temporada y ya veremos cómo terminamos”, indicó.

Su receta para seguir adelante es la de “seguir trabajando e intentar revertir la situación”. “Los primeros que no estamos contentos somos nosotros”, se sinceró.

Pulido no quiere mirar más allá del próximo partido, que será la visita al Alcorcón el domingo de la semana que viene. Aunque los madrileños sean los colistas, no se fía. “Si nos confiamos, estamos muertos, si pensamos en otra cosa nos equivocaremos”, advirtió.

El central, que se había perdido los tres encuentros anteriores por una rotura muscular, acortó los plazos de recuperación para poder ayudar ante Las Palmas. “He intentado forzar para llegar y las cosas no han salido como quería”, lamentó. Aún así se encuentra “con ilusión y ganas de aportar”. “Cada minuto que nos brinda el fútbol es la leche, es dedicarte a lo que gusta que es algo increíble”, destacó. “Desde que estoy en el Huesca no me había lesionado y he trabajado muchísimo para poder volver”, aseguró reconociendo que había llegado “muy, muy justo” y agradeciendo la labor de los servicios médicos y de los técnicos y fisioterapeutas para poder conseguirlo.

La SD Huesca completará el domingo en el Pirámide una sesión de recuperación antes de que la próxima semana ponga ya la mirada en la visita al Alcorcón. El único jugador que en principio podría tener problemas físicos es Ratiu, baja ante Las Palmas y que no se ejercita con el grupo desde el jueves. Aunque Miquel se tuvo que retirar tras sufrir un percance, Xisco le restó importancia.