Xisco Muñoz pide “unidad” y que “no se bajen los brazos”

Un Xisco Muñoz relajado en la sala de prensa de El Alcoraz supone la primera señal de que la SD Huesca afronta con buenas perspectivas la visita de la UD Las Palmas este sábado a El Alcoraz (16.00, Movistar LaLiga). Con sentido del humor, llamamientos continuos a los aficionados y una moral a prueba de obstáculos como la baja de Andrei Ratiu, que no se ha entrenado con el grupo desde el jueves. A cambio, el balear ha confirmado la disponibilidad de Jorge Pulido, que ha sumado dos entrenamientos con el grupo tras perderse por lesión las citas con Oviedo, Lugo e Ibiza y “ha trabajado muy bien para llegar”. Xisco quiere unidad y optimismo ante una empresa, la búsqueda del ‘play off’, que reconoce complicada.

Tiene claro que “hay que ir a por la tercera victoria seguida en casa” tras las obtenidas ante Mirandés y Lugo y que va a ser un “partidazo” después de que en Ibiza “nos faltara algo”. Frente a frente, “dos equipos que pelean por seguir empujando y no descolgarse de la zona alta. La conexión con El Alcoraz nos va a ayudar tras quedar un poco tocados” con la última derrota. A pecho descubierto, Xisco ha reconocido que “no llega ese paso adelante quizá porque no estamos preparados. Nos estamos dejando muchas cosas. Emocionalmente nos cuesta, hay que trabajar con mucha humildad esos detalles que son muy importantes y nos penalizan”, en alusión a los comienzos de partido y los goles que se reciben como en Oviedo o Ibiza.

Xisco pide “ser realistas sobre el crecimiento que llevamos y es importante que seamos positivos. Queda mucho. Debemos ser no tan blancos ni negros, sí grises, y venir este sábado a disfrutar”. En este tramo de la temporada puede considerarse que cada partido es una final, con 13 por delante, y “tenemos la suerte de que jugamos en casa, queremos enganchar a nuestra gente que nos ha empujado a conseguir dos triunfos. Hasta el último minuto del partido vamos a intentar lograr la victoria”.

Una final es “cuando no hay más. Este encuentro no lo es pero lo voy a vivir como una final, con responsabilidad y valentía. Luego hay más partidos. A mí personalmente me encantan, son los partidos que más me gustan y lo que empieza a ser bien o mal. No me matan hasta que llegue el último día y somos sabedores de la importancia que tendría esta victoria”.

La dinámica de las últimas jornadas, sobre todo lejos de El Alcoraz, “no mina la moral, al revés. ¿Cuánto tiempo se necesita para marcar un gol? En tres minutos puedo marcar y remontar. El otro día con el Lugo nos llevó la gente”, en referencia al tanto de Seoane en el minuto 89. Ante los canarios “puede empezarse mal, que creo que no ocurrirá, pero la gente tiene que animar. No bajemos los brazos, sigamos en la unión”.

En tono de broma, Xisco ha comentado que ha pedido a la Liga “competir desde el minuto 20” y concluye que le encantaría “que el equipo saliese con un carácter brutal. La gente puede echarnos un cable los primeros 15 minutos. Quitar la nube gris y que todos estemos en la misma onda sabiendo lo difícil que es lograr el objetivo”.