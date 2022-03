El Alcoraz guarda la llave de la esperanza para la SD Huesca

El gran anhelo de la SD Huesca, sobre el que edificar la esperanza de un final de temporada feliz, se refiere al rendimiento en El Alcoraz y a la necesidad de convertirlo al fin en un seguro al que aferrarse y encadenar victorias. Las dos ante Mirandés (4-0) y Lugo (1-0) abren la posibilidad de que llegue una tercera este sábado ante la UD Las Palmas (16.00, Movistar LaLiga) para confirmar además el cambio de tendencia. Un equipo azulgrana que se ha vuelto más fiable en casa que a domicilio necesita también reeditar su idilio con el estadio, muy común y aspecto clave en las anteriores temporadas en la categoría de plata.

Seis partidos más aguardan a los de Xisco Muñoz en El Alcoraz. Tras la UD Las Palmas acudirán el Burgos, con horario confirmado el viernes 18 de marzo a las 21.00; Almería, Real Zaragoza, Sporting de Gijón y Real Sociedad B. Allí pueden asentarse las opciones de escalar puestos hacia el ‘play off’ o, por el contrario, terminar de evaporarse esta posibilidad. No hay que ir muy atrás para recordar al Huesca más contundente como local. En la temporada del anterior ascenso, la 19-20, disfrutó de buenas rachas: sumó tres victorias seguidas ante Elche, Oviedo y Ponferradina entre las jornadas 13 y 17; cuatro ante Real Zaragoza, Tenerife, Lugo y Almería entre la 21 y la 28 y en los tres últimos duelos del campeonato con Las Palmas, Alcorcón y Numancia.

Para intentar reeditar estos números trabajan los azulgranas, que este jueves se han entrenado en el IES Pirámide con la presencia de Jorge Pulido. El central encara la parte final de su recuperación y ha pisado el césped para participar con sus compañeros en las tareas físicas y con balón encomendadas por el cuerpo técnico. Si bien su concurso el sábado puede ser precipitado, ya se había ejercitado y tocado balón en la sesión posterior a la derrota en Ibiza. Si así lo considera el técnico azulgrana, puede incluirlo por primera vez en la convocatoria después de la rotura de fibras que sufrió en la goleada al Mirandés y que le ha hecho perderse las citas con Oviedo, Lugo e Ibiza.

Antes del entrenamiento, Dani Escriche se ha referido a pensar en positivo: “No es una final, pero como si lo fuese. Estamos cansado de que pasen oportunidades para meternos arriba y vamos con todo”. El de Burriana volverá a estar disponible tras cumplir un encuentro de suspensión y entiende que “vamos a todos los partidos a intentar ganar, a veces se escapan por tonterías y cosas que pasan y te da mucha rabia. Quedan muchos partidos y puntos en juego y vamos a dar todo en este tramo de la temporada. Pedimos a la afición que esté con nosotros porque sin ellos no es fácil. Vamos a darlo todo”.

En este continuo dar pasos adelante y atrás que está siendo la temporada en curso, Escriche es consciente de que urge la regularidad. “Este fin de semana si conseguimos los tres puntos daremos un golpe sobre la mesa y nos volveremos a meter en la pelea. Si la afición está con nosotros, vamos a intentar responder con los tres puntos”. En referencia a la mejoría en casa y al aminoramiento de la velocidad a domicilio, el delantero entiende que “son dinámicas. Notamos a la afición mucho más cerca y fuera nos está costando más”.

En lo personal se encuentra “bastante bien” en lo anímico y lo deportivo. También “cómodo” con los compañeros y con el recién llegado Darío Poveda, con el que se entiende bien: “Tener una referencia arriba me da la vida. Con quien combinar y no estar tan solo”. Los canarios son los que depositan el interés de los azulgranas, por encima de una clasificación con la que no se quieren obsesionar: “No es una final pero vamos a luchar como si lo fuese. Es un gran equipo, sobre todo en la línea ofensiva”. En busca de una buena racha, el de Burriana respira la “confianza y tranquilidad” que les transmite el técnico.