La SD Huesca con tres centrales: más goles a favor, más en contra y los mismos puntos

Con el nacimiento de la segunda vuelta, Xisco Muñoz implantó el sistema de tres centrales que ha mantenido, con alguna variación durante los partidos, vigente durante las ocho jornadas disputadas. En su ánimo, mejorar las prestaciones defensivas de la SD Huesca y dotarla de un anclaje con el que afinar los instrumentos ofensivos. En busca de ese crecimiento, los azulgranas mantienen unas constantes que siguen sin acercarles al objetivo soñado del ‘play off’ y sí les sitúan a la par del rendimiento que ya mostraron en la primera parte del campeonato. El promedio de puntos es similar y reciben más goles. También marcan más, 14 goles frente a los 22 de los 21 primeros compromisos.

El equipo oscense empezó a poner en práctica este nuevo sistema en la visita del Girona el 2 de enero, hace ahora dos meses. La derrota (0-1) no hizo virar la dirección a Xisco Muñoz, que trabajó el inicio del año en paralelo a la llegada paulatina de los fichajes invernales. Ambos factores, el nuevo dibujo y las novedades, estaban íntimamente relacionados. Lo ha demostrado el asentamiento en los onces iniciales de Timor y Pablo Martínez en el centro del campo, Poveda en la punta de ataque y Gerard Valentín en el carril diestro, con una participación menor de Lago Junior. El objetivo inmediato era la acumulación de resultados positivos, que no se ha dado: no se han logrado encadenar victorias y se han cambiado las tornas, con un Huesca fiable en El Alcoraz y más débil a domicilio.

En estos ocho partidos, cuatro como local y otros cuatro como visitante, el Huesca ha recibido diez goles, tres en casa y siete fuera. El contraste indica que con este sistema en vigor, los de Xisco Muñoz se encuentran más cómodos y son dominadores cuando tienen la pelota y son, en contraste, vulnerables ante las acometidas de los rivales. La máxima expresión de lo primero se dio en las goleadas al Cartagena (0-3) y Mirandés (4-0), con una tendencia clara a mejorar en las segundas partes. Las derrotas en El Alcoraz ante Girona y Ponferradina (1-2) también reflejan que el crecimiento defensivo es más elocuente en el estadio, pues los catalanes solo tiraron tres veces a puerta y los del Bierzo dos, las de los goles.

Es lejos del hogar donde se han reflejado los problemas a partir del festín en Cartagonova. Tras ese encuentro, el Huesca solo ha sumado un punto de nueve posibles fuera, con cinco goles a favor y siete en contra. Lo primero subraya el dato positivo de que es el segundo equipo más goleador de la segunda vuelta tras el Ibiza. Lo primero es lo que le ha impedido alzarse con botines de mayor calado. Las derrotas con Eibar (2-1) e Ibiza (2-1) y el empate en Oviedo (3-3) contienen una colección de errores defensivos a los que solo se pudo dar réplica en el Carlos Tartiere para empatar.

Fuera de casa, los azulgranas reciben el triple de disparos a puerta, 18 por los seis en El Alcoraz. Es un balance global de goles en contra peor que el de la primera vuelta, pues entonces se recibieron 20 en 21 encuentros, menos de uno de promedio. Los azulgranas han sumado 10 puntos en la segunda vuelta de los 24 en juego, un 41,6% del total en una estadística que se toca con la de la primera vuelta, en la que se sumaron 27 puntos, un 42,85% de los que había en juego. La exigencia si se quiere optar a la sexta plaza, ahora a seis puntos de distancia, es más mucho elevada. En 13 jornadas se requieren alrededor de nueve triunfos.