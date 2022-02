La SD Huesca, al abordaje en Ibiza

La SD Huesca llega al último tercio del campeonato rodeada de un razonable optimismo. Ya no necesita prismáticos para alcanzar a ver los puestos de ‘play off’, a cinco puntos de distancia, y los últimos partidos la han situado cerca de su versión más redonda. Dos victorias en casa y un empate de garra en Oviedo anteceden la cita de este sábado en Ibiza (16.00, Aragón TV y Gol), uno de los rivales que habría que adelantar en esta carrera contra el reloj hacia la sexta plaza que todavía atesora el Girona.

Los azulgranas han retomado con el 4-0 al Mirandés y el 1-0 agónico al Lugo una solvencia en El Alcoraz que solo alcanzaron al comienzo del curso. Y fuera de casa plantaron cara al líder, el Eibar, hasta que dos aguijonazos les doblegaron en el tramo final y remontaron un 3-0 para empatar en el Carlos Tartiere. La irrupción y acoplamiento de los cinco fichajes invernales con el esquema de tres centrales ya asentado contribuye a que este Huesca sea más fiable y, por tanto, pueda aspirar de verdad al objetivo de la temporada.

Éibar, Oviedo y, ahora, Ibiza, un equipo que suma un punto más y que en el estadio municipal de Can Misses se ha mostrado muy fiable desde la llegada al banquillo de Paco Jémez. Señal esta de que el proyecto abanderado por el empresario Amadeo Salvo mira sin disimulo hacia la Primera División pese a su carácter de recién ascendido. De momento, su toma de contacto con la categoría de plata le mantiene como una de las sensaciones de la temporada. El Huesca se mide a un conjunto con los mismos anhelos y como punto de partida de un tramo del calendario en el que abundan equipos con este perfil. Separados por un solo punto, celestes y azulgranas pueden salir muy reforzados de este choque... o muy dañados.

Para que las aspiraciones del Huesca no sean papel mojado es necesaria la regularidad. Se ha retomado estas últimas semanas, del mismo modo que con Xisco Muñoz a los mandos ya se sumaron seis jornadas consecutivas sin perder. Pero un nuevo traspié este sábado devolvería a los aragoneses a la casilla de salida, se echaría por tierra lo recolectado en estos últimos tiempos y el margen de error lleva mucho tiempo reducido al mínimo. En juego, tres puntos codiciados por dos conjuntos que en esta segunda vuelta ven puerta con facilidad. Los celestes no han caído en Can Misses en lo que va de año, donde más de un centenar de aficionados va a dar calor al Huesca.

Xisco ha dado continuidad desde el mes de enero a la defensa de tres centrales pese a las recurrentes ausencias en la zaga -de nuevo faltará el lesionado Jorge Pulido- y a actuaciones cuestionables como las de la primera media hora de Oviedo o el cierre de Ipurua. Así, sus preocupaciones se centran en el apartado ofensivo debido a las ausencias por sanción de Jaime Seoane y Dani Escriche. Los once goles del primero hablan por el centrocampista con más pegada de la Segunda División, y el de Burriana se ha abierto paso hacia el once con trabajo y acierto. Dos bajas ante las que caben diferentes variables.

El balear podría dar entrada a Juan Carlos Real como centrocampista más asimilable al rol de Seoane o mantener en el once a Mosquera para dar más libertad ofensiva a Pablo Martínez. Otra posibilidad reside en un doble pivote con Timor y este último y en complementar a Darío Poveda con dos jugadores de banda, para lo que puede apostarse por Lago Junior, Joaquín o Ferreiro. Se espera el regreso de Gerard Valentín, que esta semana ha trabajado casi con completa normalidad, y vuelve al eje de la zaga Ignasi Miquel después de cumplir un encuentro de sanción.

El Ibiza, que empató a cero en El Alcoraz todavía con Juan Carlos Carcedo en el banquillo, está sufriendo en choques directos con contrincantes que también optan a Primera, como el Almería (2-0) o el Tenerife (2-0). Paco Jémez deberá buscar más consistencia en el medio campo, por lo que no cabe descartar que haya cambios en esta posición con la entrada de Diop, que no saltó al terreno de juego en la pasada derrota contra los tinerfeños, y a pesar de que el canario ha introducido pocas variaciones en el once inicial.

Posibles alineaciones

UD Ibiza: Álex Domínguez; Cifu, Goldar, Juan Ibiza, Escobar, Diop, Javi Lara, Herrera, Guerrero, Davo y Castel.

SD Huesca: Andrés; Valentín, Insua, Ignasi Miquel, Florian Miguel, Marc Mateu, Timor, Mosquera, Pablo Martínez, Lago Junior y Poveda.

Árbitro: Sagués Oscoz (Comité Vasco).

Estadio: Can Misses (16.00, Aragón TV y Gol).