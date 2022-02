La SD Huesca viaja a Ibiza arropada por más de un centenar de aficionados que pondrán color azulgrana al campo de Can Misses este sábado (16.00, Aragón TV y Gol). Un detalle no menor para el técnico Xisco Muñoz, que espera un partido abierto en el que los azulgranas han de jugar “con mucho corazón” al calor de su gente: “Es espectacular la afición, me gusta cuando haces un llamamiento y la gente responde. Sin ellos no somos nada y me gusta que nos apoyen y nos exijan”, ha valorado antes de tomar el vuelo chárter desde el aeropuerto de Zaragoza. El peaje en Ibiza se ha de superar para que el conjunto oscense se mantenga al acecho de los puestos de ‘play off’.

Considera el entrenador, que regresa a su tierra, que “si ganamos los tres puntos la semana que viene el estadio se cae. No podemos reservar nada. Ese día vendrán 8.000 que nos empujarán a por otra victoria en casa”. Xisco intuye “un buen partido con dos equipos atrevidos. Con Paco Jémez (entrenador del Ibiza) es el equipo que más marca y nosotros con defensa de tres los segundos en ese apartado”. Vincula esa seguridad defensiva con el acierto arriba, valores que han de mantenerse en las Islas Baleares. “Tenemos que jugar valientes, estamos bien y hay que seguir creciendo sabiendo que vamos a un campo difícil. Hay que ir con todo para volver con una alegría”.

Insiste en su satisfacción con “una plantilla bastante amplia” de la que deberá tirar ante las ausencias de los sancionados Jaime Seoane y Dani Escriche además de la del lesionado Jorge Pulido. “Seo y Dani han venido jugando pero los que entren lo harán bien. Deberán seguir sumando y subiendo el nivel que tenemos todos. Somos 24 y puede jugar cualquiera, que no se note”, ha señalado. En estos días pasados también se ha trabajado en los porqués de entrar peor a los partidos: “Nos cuesta mucho. El equipo avanza y mejora, somos más constantes en dominar el juego. Con el poco tiempo que llevamos esos fallos forman parte del aprendizaje”.

Con los últimos resultados positivos, “es más fácil trabajar en ello”. Aguarda “un partido de áreas y alegre, tenemos que estar acertados. Nos gusta tener la pelota y entender y enlazar mucho más el juego, el Ibiza es un equipo muy vertical que va a adelante. Es un reto difícil y bonito”. A juicio de Xisco Muñoz, los azulgranas avanzan “a buena velocidad con unos registros que no teníamos al principio. Tenemos ya la sensación de ganar en casa con nuestro público y los jugadores se sienten más cómodos. Ganar siempre es muy bueno”. El balear no quiere fijarse de momento en rivales directos y cree firmemente en que “todo se verá diferente si se gana en Ibiza”.

Convocatoria de 20 jugadores

Xisco Muñoz se lleva a las Islas Baleares a los 20 jugadores disponibles. No viajan ni los sancionados Jaime Seoane y Dani Escriche ni el lesionado Jorge Pulido, además de un Kelechi Nwakali que sigue apartado de la disciplina azulgrana. Vuelve Ignasi Miquel tras cumplir un partido de sanción.

Porteros: Andrés Fernández y Miguel San Román.

Defensas: Andrei Ratiu, Marc Mateu, Florian Miguel, Pablo Insua e Ignasi Miquel.

Centrocampistas: Timor, Ferreiro, Gerard Valentín, Juan Carlos, Lago Junior, Mosquera, Mikel Rico, Enzo Lombardo, Joaquín Muñoz, Cristian Salvador y Pablo Martínez.

Delanteros: Poveda y Gaich.