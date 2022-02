La AFE quiere mediar entre la SD Huesca y Kelechi Nwakali

La situación de Kelechi Nwakali en la SD Huesca después del retraso a su regreso de la Copa Africana, suspendido de empleo y sueldo durante un mes y apartado del día a día, podría derivar en su despido. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) quiere mediar en este caso y ha solicitado la anulación del expediente abierto al centrocampista africano. El club considera que se ha actuado correctamente frente a lo que valora como un acto de indisciplina muy grave en un jugador que disputó su último encuentro como azulgrana el 2 de enero ante el Girona.

El futbolista sigue sin entrenarse con sus compañeros y, al tiempo, se mantiene un expediente abierto que el club resolverá en unas dos semanas. El motivo de que se iniciara este procedimiento sancionador reside en el injustificado retraso de Nwakali en su regreso a Huesca tras disputar el torneo continental. Su selección, Nigeria, cayó eliminada el 23 de enero y esa misma semana compañeros que militan en clubes de la Segunda División española regresaron para participar en la jornada celebrada entre el 28 y el 31 de enero.

En cambio, el centrocampista no respondió durante aquel periodo a las llamadas realizadas desde la entidad y solo se puso en contacto con esta el lunes 31, al cierre del mercado invernal de fichajes y para comunicar que deseaba abandonar el Huesca. Aquí, la versión ofrecida por sus representantes y que recogió este miércoles el diario digital ‘Football España’ difiere y apunta a que Nwakali contaba con un parte médico para justificar que no tomase el avión de regreso por enfermedad. Una presunta dolencia que también le habría impedido disputar el Nigeria-Túnez.

El Huesca no da crédito a esta versión y asegura que no ha recibido ningún documento ni por parte del jugador ni de su entorno. La AFE ha solicitado al club la nulidad del expediente y ampara así la versión del futbolista sobre la enfermedad y también acerca de un hipotético defecto de forma en la redacción de este documento puesto que se le entregó en castellano, idioma que el jugador no maneja con fluidez.

Al considerarse estos hechos como de enorme gravedad, el Huesca contempla posibilidades que van desde el despido al africano, cuyo contrato expira el próximo 30 de junio, al pago de una multa que podría comprender hasta el 35% de su ficha. Los servicios jurídicos del club serán los encargados de proponer una sanción dentro de un plazo de unas dos semanas que después deberá pasar por el considerado consejo disciplinario y que conforman la dirección general, la dirección financiera y la gerencia. Una vez que se tome la decisión se trasladará al futbolista. De mostrar su disconformidad, el ‘culebrón’ podría llegar al Juzgado de lo Social, encargado de mediar en cuestiones laborales.

El club trabajó en la salida de Kelechi Nwakali el día del cierre del mercado de fichajes, el 31 de enero, con opciones para que hubiese recalado en el Alcorcón, el Málaga o el Burgos, que fue el club que más cerca estuvo de hacerse con sus servicios. Su agencia de representación frenó alguna de estas posibilidades y el nigeriano continuó en el equipo oscense. A su regreso a la capital fue citado en la sede de El Alcoraz, donde se le comunicaron las medidas disciplinarias todavía vigentes.