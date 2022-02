Lago Junior no quiere ir a Ibiza de turismo: “Es un partido muy importante”

Lago Junior va haciéndose un sitio en la SD Huesca. De los cinco fichajes invernales es el que más ha tardado en hacerse con la titularidad. Lo logró la pasada jornada en Lugo y aspira a mantener esta condición el sábado en Ibiza (16.00, Aragón TV). El costamarfileño también confía en que los azulgranas mantengan la tónica de estos últimos encuentros en pos del estirón hacia la zona noble. “Estamos contentos por la victoria en un partido súper complicado. Fue en los últimos minutos y supone una alegría y confianza para seguir compitiendo”, ha valorado antes del entrenamiento de este miércoles en el IES Pirámide.

El jugador cedido por el Real Mallorca ha tenido presencia en los cinco últimos partidos para un total de 131 minutos. Conoce de manera exhaustiva la categoría de plata y sabe por este motivo que es “muy complicada. Sumar tres puntos te da un plus. Tenemos otro partido importante ante un rival que suma un punto más. Creo que el vestuario está en una buena dinámica y vamos a mantenerla. El equipo está muy bien y vamos a seguir luchando”. Ibiza abre el último tercio del campeonato y Lago Junior acepta darle el tratamiento de “final”: “Estamos en un tramo donde todos los partidos son importantes y ganar allí da un plus para esta más cerca del objetivo”.

Preguntado por si en la SD Huesca se sigue creyendo en el ‘play off’, el jugador valora que “en Segunda todo es posible. Sumar de tres en tres te acerca. Ahora estamos a cinco puntos y si vencemos nos podemos poner a dos. Va a ser un partido muy importante”, advierte un Lago Junior que vivió en la temporada 2018-19 una situación que se puede asimilar a la actual. “Con el Mallorca estábamos a uno o dos puntos, pero quedan 14 partidos y cuando vas ganando te ves mucho más cerca. El objetivo es sumar cada fin de semana y estar ahí hasta final de temporada”, ha añadido.

El calendario más inmediato, con rivales situados en los alrededores de la SD Huesca en la tabla, puede marcar el devenir del resto del curso y, en este sentido, Lago aprecia que “el Ibiza es un gran equipo, en buena dinámica, y nosotros nos vamos a centrar en el Huesca y en volver con los tres puntos. Las Palmas será otro rival importante. Se trata de ir ganando”. El costamarfileño llegó al club con unas molestias físicas que ya ha dejado atrás y quiere sentirse cada vez más importante: “Ahora estoy contento y me encuentro muy bien. Se trata de entrenar bien para que me vea fuerte y disponible y el míster decide. Él manda”.

Desde la llegada de los fichajes invernales, el africano aprecia una mejoría, pues “intenta competir al 100%. Aunque el otro día costase un poco más en la primera parte. Tenemos un equipo competitivo y gente con mucha experiencia. En una segunda parte hemos metido cuatro goles y en otra, tres. Hay que insistir hasta el final, el fútbol son 90 minutos y es lo que ha pasado”. Lago espera “aportar más, no he empezado bien del todo porque venía de una lesión de tres meses y me ha costado un poco más”.

Los azulgranas se han entrenado este miércoles con todos los jugadores disponibles salvo el lesionado Jorge Pulido. Incluido Gerard Valentín, al que se sigue muy de cerca para que no reaparezcan los problemas físicos que le impidieron jugar en Oviedo y condicionaron su presencia ante el Lugo. En principio, debería estar disponible para una cita en la que los de Xisco Muñoz tendrán las bajas de los sancionados Jaime Seoane y Dani Escriche y regresará Ignasi Miquel tras cumplir un encuentro de suspensión.