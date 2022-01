Timor y Poveda: el cañón y la pólvora de la SD Huesca

David Timor y Darío Poveda, el cañón y la pólvora, son de momento los últimos fichajes invernales de la SD Huesca. Proceden del Getafe; el primero llega libre por lo que queda de temporada y las dos siguientes y el segundo, a préstamo. Ambos, dispuestos a redefinir sus carreras en clave azulgrana y ayudar al equipo de Xisco Muñoz en la búsqueda de más altas aspiraciones. Los dos han comparecido este jueves en la sala de prensa de El Alcoraz acompañados por el consejero delegado, Manolo Torres, que los ha calificado de “lujos” y les ha asegurado que van a “crecer” al abrigo del club oscense.

Timor, que ya dispuso de sus primeros minutos el pasado domingo ante la Ponferradina, se ha mostrado “contento de estar aquí y con muchas ganas de empezar, tuve la suerte de debutar y quiero aportar lo que se espera de mí”. El valenciano, de 32 años, ha confirmado que contaba con “varias opciones pero la llamada del director deportivo, Rubén García, fue la que me convenció, vi el proyecto y la plantilla y era una de las opciones fuertes”. También se suma a los argumentos la intención de contar con él hasta 2024. Se trata ahora de “adaptarme rápido, lo que nunca es fácil en enero con la plantilla hecha, y dar al míster lo que espera de mí”.

El centrocampista también ha hecho balance sobre el encuentro del pasado fin de semana y comparte la visión global que ya lanzó Xisco Muñoz a su conclusión. “Hicimos muchas ocasiones y el gol tempranero no era lo esperado. Nos vimos más cerca de ganar que de perder, volcados, nos sorprendieron con una contra y fue injusto. No queda otra que seguir. Hay que dejar todo en el campo y estaremos más cerca de ganar que de perder”, ha añadido.

El de la SD Huesca es un proyecto “muy ambicioso, con una nueva ciudad deportiva. Lo que ha hecho el Huesca no es nada fácil y se hizo una plantilla para estar lo más arriba posible. Estamos a tiempo de lograrlo todo”, ha asegurado Timor, que considera que puede actuar “donde el míster crea oportuno, he jugado muchos partidos de pivote y es mi posición natural. De central también me siento cómodo”.

David Timor no es ajeno al contraste entre la trayectoria de los azulgranas como locales y visitantes. “Los datos son esos, fuera de casa estamos bien y en El Alcoraz en números de descenso. Un equipo que quiere estar arriba debe mejorar en casa y es un déficit. El equipo hizo todo para ganar y si tenemos ocho ocasiones hay que intentar marcar más de un gol”, ha analizado el valenciano, que este sábado ante el Eibar en Ipurua (18.15, #Vamos) espera “un partido complicado como todos está categoría. En casa es un rival complicado y será un choque disputado”.

Darío Poveda, de 24 años, aguarda su posible estreno como una manera de volver a sentirse futbolista después de problemas físicos que le mantuvieron 15 meses en el dique seco. “De los equipos que tenía sobre la mesa había que analizar plantillas y proyectos y el más ambicioso me parecía el del Huesca”, ha explicado este jueves con la ilusión de sumarse a un equipo con una trayectoria “que se ha de valorar”. “Ascender dos veces no es nada fácil en esta categoría. El equipo ha perdido muchos puntos pero hay plantilla suficiente para revertir la situación”, ha subrayado.

El ariete cedido por el Getafe espera que el estilo de juego que instaurado por Xisco le ayude del mismo modo que el puede aportar sus goles y juego: “Es un paso importante y la Segunda ha de ser un trampolín tanto para mí como para el equipo. He estado mucho tiempo parado, lo que no deseo a nadie. Necesito esa continuidad, volver a sentirme futbolista, todo va enfocado a eso. Lesionado no estás bien y pierdes ilusión”.

Ha hablado Poveda con antiguos compañeros en el Atlético de Madrid B (Joaquín Muñoz y Miguel San Román), además de con el propio Timor, lo que le ha ayudado “a venir. Me han acogido muy bien en dos días”. Se considera “un delantero referente, con velocidad y juego al espacio, puedo quedarme la pelota y jugarla”. Juzga que “la competencia es buena” y no siente “ninguna presión, el que la sienta que se dedique a otra cosa”.