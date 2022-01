Escriche: “Nos viene bien otro delantero, nos exigiremos más”

Los plazos han querido que la búsqueda de delantero en la SD Huesca, que ha cristalizado de momento en la llegada de Darío Poveda, coincida en el tiempo con un buen momento para Dani Escriche. Marcó un doblete en Cartagena y solo la extraordinaria actuación del portero iraní Amir impidió que prolongase la racha ante la Ponferradina. El de Burriana no se amilana ante los retos que están por venir; pase lo que pase, será su mejor curso profesional con cuatro goles hasta la fecha. “Es mi mejor momento”, ha matizado este miércoles en el acto de renovación del acuerdo de patrocinio entre el club azulgrana y Automóviles Cabrero.

El aterrizaje de Poveda es una oportunidad y no un obstáculo para Escriche, que considera que el alicantino “llega para ayudarnos en el mercado de invierno y a dar su máximo potencial. Es bastante importante que nos ayude un delantero así”. Lo define como un ariete “de calidad” y “nos vendrá muy bien”. Escriche admite que los números de los puntas “hablan por sí solos” en lo que va de temporada, de ahí que “nos venga bien otro delantero, más competencia, y nos exigiremos más”.

Los oscenses descansaron el martes y han regresado este miércoles a los entrenamientos previa sesión de vídeo y los esfuerzos se centran ya en el asalto a Ipurua este sábado (18.15, #Vamos), donde el Eibar estrenará el traje de nuevo líder de la Segunda División. “Vamos a afrontarlo como un partido más, venimos de ganar un partido fuera en Cartagena y vamos a ir a por todas”, ha asegurado Escriche, para el que “el primero y el último te pueden pintar la cara”.

Más información Darío Poveda, el último de los delanteros invernales de la SD Huesca

Considera que está aprovechando “bastante” las oportunidades que le da el técnico Xisco Muñoz y debe “seguir en esta línea, los goles ya vendrán”. Una seguridad en sí mismo que constata también con un discurso realista: “Amir me paró dos ocasiones que podían haber entrado. Estoy en mi mejor momento de la temporada y me salen bien las cosas”. Sin desdeñar la posibilidad de compartir sitio en el once con Darío Poveda, decisión que deja obviamente en las manos del míster, Escriche ha hablado de una situación “difícil” en lo anímico después de dos derrotas consecutivas en El Alcoraz. Ante la Ponferradina, “hicimos un muy buen partido, no entraron las ocasiones y ellos llegaron menos pero las metieron”.

La opción de alcanzar el ‘play off’ pasa por ir “partido a partido, conseguir el mayor número posible de victorias y si conseguimos meternos, perfecto”. Tras la última derrota, Xisco les ha transmitido que “si perdemos de aquella manera debemos estar contentos. En casa hay que seguir con la misma línea de intensidad, trabajo y lucha. En esa línea conseguiremos más victorias”. Un triunfo en Ipurua reforzaría la moral de la plantilla, “sería sensacional”. Escriche ha participado en el acto de firma de la continuidad del acuerdo con Automóviles Cabrero, al que también han asistido el consejero delegado, Manolo Torres, y el gerente de la firma, Daniel Cabrero, y que está en vigor desde 2019 con la provisión de vehículos oficiales entre otros puntos de esta colaboración.