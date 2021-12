Gaich se quita un peso de encima en la SD Huesca

Su rostro de alegría, la celebración con todo el equipo y los sentidos abrazos. Aunque tras el partido afirmase que se encontraba tranquilo al respecto, los cierto es que el viernes en la victoria de la SD Huesca ante el Valladolid Adolfo Gaich se quitó de encima el debe que le venía persiguiendo desde su llegada a El Alcoraz. Al fin, en la que era su 15ª actuación, el ariete argentino, fichaje estrella para esta temporada, estrenó su cuenta goleadora y lo hizo además con un tanto de calidad con el que sorprendió a todos los presentes para abrir el marcador a los doce minutos de lo que acabaría siendo un intenso 3-2 en el que los azulgranas rompieron su racha de siete encuentros sin ganar ante su afición. Ratiu se internó por la banda, le cedió el balón y de espaldas buscó la puerta con un recurso que ni Javi Sánchez, el defensa que lo estaba cubriendo, ni Roberto, el meta blanquivioleta, esperaban, de tacón.

"Me gusta que el trabajo se refleje con goles", afirmó posteriormente sobre esa acción Xisco Muñoz, quien de todos modos resaltó que en el triunfo anterior ante el Mirandés "él da el pase de gol y hace un trabajo increíble" y que, como en otras ocasiones, defendió la labor del resto de sus atacantes, puestos bajo la lupa como Gaich por su baja producción ofensiva. "Tenemos cuatro delanteros que tienen ganas de mejorar y de ofrecer cosas", expuso incluyendo en la nómina al canterano Carlos Kevin.

Después de que en sus tres primeros partidos al frente diese la titularidad además de al argentino a Escriche y a Pitta, finalmente el técnico ha optado por que Gaich sea su ‘9’ de referencia. Acumula ya en liga cuatro presencias consecutivas en el once en las que ha realizado cuatro disparos entre los tres palos. Los números no son deslumbrantes y reflejan los problemas del equipo para generar peligro, pero no obstante indican una tendencia al alza.

En sus once apariciones anteriores solo había apuntado entre los tres palos una vez, en el 1-3 en Gerona en el que también dio una asistencia. En su descargo hay que decir que, salvo en sus dos primeros encuentros, las derrotas con el Oviedo y el Lugo, ya no había vuelto a formar de inicio hasta el debut de Xisco.

De 22 años, se encuentra cedido por el CSKA, que pagó por él 8,5 millones de euros al San Lorenzo de su país y que con anterioridad ya se lo había prestado al Benevento italiano. Sus números al otro lado del Atlántico fueron de siete dianas en 27 encuentros, en Rusia logró uno en 19 y en Italia, dos en quince. Destacó en las categorías inferiores de la selección argentina e incluso ha debutado con la absoluta. En veranó participó en los Juegos Olímpicos y su aclimatación no ha sido sencilla. Con Ambriz siguió un plan específico para ponerse a tono y de hecho todavía no ha jugado ni un partido completo. Su tope está en los 74 minutos de Miranda. Se vacía en el campo y a Xisco su esfuerzo le convence.