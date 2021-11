Petón dejará al final de la temporada el consejo de administración de la SD Huesca

La Sociedad Deportiva Huesca celebró este jueves su junta general de accionistas, una reunión que tuvo como escenario el salón de actos de la Cámara de Comercio y que se desarrolló durante más de dos horas excediendo lo que venía siendo habitual en años anteriores. Se presentó un presupuesto para el curso en marcha de 18 millones de euros -cifra que acabará siendo mayor con el aporte de varios patrocinios y los ingresos por publicidad- y unas pérdidas durante la campaña pasada en Primera División de 2,1 millones de euros debido principalmente a que en ella hubo que computar también el final de la anterior, la del confinamiento, que no se resolvió hasta finales de julio. Más allá de las cifras, sobresalió un nombre propio, el de José Antonio Martín Otín, ‘Petón’. El que es uno de los diseñadores y ejecutores de la actual entidad azulgrana anunció que al final de la temporada abandonará el consejo de administración. Seguirá, eso sí, siendo el presidente de la Fundación Alcoraz, accionista mayoritaria.

"Voy a dejar el fútbol profesional, han sido 15 años maravillosos, en el último tiempo muy agotadores", expuso tras la celebración de la junta una figura que como dijo el consejero delegado Manlo Torres, que continuará en el cargo al igual que los otros siete consejeros restantes, tiene "un especial peso y liderazgo".

"Ha irrumpido un concepto de balompié, que no es el que mi generación ha entendido. Somos de un fútbol de sensaciones, dentro de un orden táctico, pero alejado de los algoritmos y cifras constantes de ahora. Es otro fútbol distinto que exige la llegada de nuevos aires en el apartado estrictamente deportivo", expuso el motivo de una decisión que, aunque hasta ahora no se había hecho pública, ya había comunicado en el verano pasado a "algunos miembros relevantes del Huesca".

Petón, consejero desde 2015, pero vinculado a la SD Huesca de forma directa desde 2006 cuando, junto a otras figuras que recordó como Agustín Lasaosa, Cuco Lanau y Pedro Ibaibarriaga, presentó a la agrupación de veteranos y lo puso en marcha un proyecto en el que un club "quebrado que se había defendido a impulsos" pasó de Segunda B a conseguir dos ascenso a Primera, hizo un llamamiento a la afición pidiendo que "no perder la humildad". "Lo más importante es que sigamos unidos en los momentos difíciles", indicó.

"Tenemos un club cargado de futuro que es de Huesca, no puede venir un jeque, un magnate o un estado a quedarse con él porque es de una fundación que nació de la agrupación de veteranos y que se mantendrá viva espero que para siempre", afirmó. Ante esto, su "mayor miedo" es "que las nuevas generaciones no entiendan por no vivirlo de dónde venimos y al olvidarlo exijan cosas que no son reales". "Si somos capaces de comprender eso ya veréis dónde llegamos, porque tenemos la Base Aragonesa, esa ciudad deportiva que va a ser el futuro, y en lo económico todo está bien trazado", miró hacia delante.

Dentro de ese Huesca del mañana que visualiza aparecen dos nuevas ideas que ya se han empezado a desarrollar. La primera, denominada ‘Tierra de la aventura’, consiste en dar vida a los pueblos abandonados y la segunda persigue convertir El Alcoraz en un foco de captación de energía fotovoltaica que sea capaz de autoabastecerse y de servir también a las zonas próximas de la ciudad.