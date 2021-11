Joaquín: “Los resultados llegarán”

Se esforzó porque así fuese y contó con algunas de las mejores oportunidades de la SD Huesca, sin embargo la alegría por su regreso a los terrenos de juego tras un mes en el dique seco no pudo ser completa para Joaquín en el 0-0 con el Ibiza. El extremo se mostró satisfecho tras el partido por su actuación personal y por el trabajo de los azulgranas, pero no por el resultado. “Nos vamos con la sensación de que podíamos haber sacado algo más, ha sido una lástima que la pelota no haya querido entrar”, lamentó el andaluz, que agradeció el apoyo de la afición. “Nos llevó en volandas y estuvo de diez”, afirmó. “Los resultados llegarán”, prometió esperanzado basándose en la mejoría que ha experimentado el bloque en las últimas semanas.

La falta de acierto -factor clave frente a los baleares-, aunque también apuntó a la precipitación en los metros finales, la justificó como “una cuestión de suerte”. “Estamos llegando, creando ocasiones, algo que antes nos costaba más”, fue positivo, añadiendo que en comparación con la etapa de Nacho Ambriz en el banquillo “ahora tenemos más soluciones” porque están trabajando “de otra forma”.

Él tiene muchas ganas “de seguir creciendo”. “Me he puesto a tono en las última semanas junto a Jordi, el readaptador, y quiero seguir creciendo y ayudar al equipo”, expuso el que fue, junto a Ratiu, una de las dos novedades en la alineación titular.

El próximo sábado el calendario indica que el Huesca debe visitar al líder, el Almería en el comienzo de un final de año intenso en el que habrá que compaginar la liga con la Copa. “Hay que cuidarse más y estar a tope para lo que viene”, indicó.