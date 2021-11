Xisco Muñoz: "Hemos perdido dos puntos"

La SD Huesca acumula siete partidos sin ganar en casa tras el 0-0 con el Ibiza. Tres meses sin triunfos y tres partidos locales desde la llegada de Xisco Muñoz al banquillo. El balear percibe una mejoría respecto a su debut y, en este caso, un empate insuficiente, pues consideró que "se han perdido dos puntos». «Hemos sido merecedores de los tres puntos, con más balón y ocasiones. Hemos hecho un buen trabajo ese es el camino, es un paso adelante. Hemos llegado y el público se ha divertido pero no es suficiente y hay que seguir", valoró.

Con el mismo discurso optimista que ofrece desde su llegada, Xisco aseguró que "el acierto cuesta, el último tramo es el más difícil. Hay situaciones y llegadas que mejorar y que irán a más". La promesa de un futuro mejor se sujeta también al calendario que está por llegar y que los oscenses afrontarán con el trabajo por bandera. En ese sentido, los aficionados se marcharon a casa con mejor cara: "No es cuestión de ganar o perder sino de hacer las cosas bien y la gente se va contenta por eso. Nos han animado cuando peor estábamos y eso es importante. Llevamos tres semanas y los futbolistas cogen las ideas muy rápido. No me importa el resultado, no es suficiente pero es la forma de mejorar".

Preguntado por los cambios, que no agotó en esta ocasión, Xisco Muñoz explicó que "ellos bajaban a campo contrario para tener el balón y buscaba la presión que teníamos con Gaich. Joaquín podía jugar lo que hemos estirado hasta el 70. Ferreiro es un habitual del once".

Al entrenador no le preocupa la situación, con un balance de una victoria, tres empates y una derrota desde su llegada al banquillo: "Me preocuparía estar como ante el Amorebieta, que fue un peor partido. Llevamos cuatro meses de retraso con respecto a los otros equipos y valoro el trabajo brutal de los chicos". Entiende el balear que "nuestro fútbol es encerrar al rival y es lo que gusta al aficionado. Hemos conseguido ser profundos pero nos ha faltado acierto". Como en la previa, elogió a Joaquín Muñoz, de quien subraya que "es atrevido y eso es el fútbol. Ir adelante, presionar y recuperar".

El técnico del Huesca descarta que el nerviosismo cunda entre los futbolistas. "No hay ansiedad, hay que seguir hasta que lo consigamos. Estamos trabajando bien y a veces pasa, igual el próximo día tenemos una ocasión y la metemos", siguió.

Aludió a que no había agotado los cambios puesto que "las cosas se estaban haciendo bien. Todos esperábamos el momento de que llegara el gol, y cambiar por cambiar no es un acierto". Xisco convocó a los canteranos Carlos Kevin y Barri y, a la misma hora, el Huesca B jugaba en Tarazona. Se refirió a que el delantero "tiene que trabajar mucho, es jugador del club que está con el primer equipo y debe ser un orgullo para ellos. Hay que meterlos en dinámica y que entiendan lo que quiere el cuerpo técnico. Tendrán su oportunidad y deben trabajar, como todos".

El entrenador del Ibiza, Juan Carlos Carcedo, valoró como "justo" el empate: "Tras 15 minutos del Huesca hemos hecho un buen primer tiempo. Hemos competido muy bien ante un equipo en mejoría y no va a ser nada fácil puntuar en Huesca".