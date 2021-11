La delantera de la SD Huesca, inofensiva

La SD Huesca ha perdido su capacidad ofensiva. De medio campo hacia delante le cuesta generar, no combina con intención y apenas prueba a los porteros rivales. En los tres partidos que Xisco Muñoz lleva al frente, los de los empates a uno con el Amorebieta y la Ponferradina y la derrota del viernes pasado con el Leganés (0-2), los azulgranas únicamente han rematado a puerta en siete ocasiones, dos veces con los vascos, que se marcaron en propia puerta, y los madrileños y tres con los bercianos, frente a los que Seoane logró un gol de penalti. El problema viene de atrás, de hecho no hacen diana en una acción con el balón en juego desde la victoria con el Girona, y el cambio de entrenador todavía no lo ha arreglado haciéndose además especialmente acuciante para los tres delanteros con los que cuenta la plantilla, Gaich, Pitta y Escriche, autores según la estadística de un solo tiro en los tres encuentros más recientes. Lo realizó el tercero de ellos nada más arrancar la segunda parte de la visita del Leganés. Fue en el área aprovechando un pase de Florian Miguel y se le fue alto.

Xisco se ha centrado desde su llegada en tratar de poner orden en el juego del equipo y en fortalecer el entramado defensivo, aspectos que considera que se pueden solucionar más rápido que el ofensivo. A este respecto, lo que ha hecho ha sido conocer mejor a las piezas con las que cuenta. A cada uno de sus tres atacantes les ha otorgado una titularidad y un número de minutos globales parejo. Gaich, que jugó de inicio con el Amorebieta, suma noventa. Pitta, que le sucedió en El Toralín, acumula 102, y Escriche, que completó la rotación el viernes pasado, cien.

En este particular y poco alentador proceso para averiguar quién debe ser el punta de referencia ha habido, planificadas o no, unas reglas claras. En cada partido el titular contaba con unos 55 minutos y era sustituido por uno de los otros dos candidatos, mientras que para el tercero en discordia quedaba el tramo final.

En el primer test Gaich cedió su testigo en el 53 a Pitta mientras que Escriche entró en el 80 por Ferreiro. Contra la Ponferradina, Pitta se mantuvo sobre el césped hasta el 55, momento en el que fue reclamado desde la banda por Escriche y Gaich tuvo su oportunidad en el 88 a cambio de Mosquera. Y por último en el cruce con el Leganés el argentino suplió a Escriche en el 55 y el ‘Vikingo’, a Ferreiro en el 80.

La mayor incidencia en el juego colectivo la registra Escriche. Dio tres pases con el Amorebieta, seis con la Ponferradina y once con el Leganés. La sucesión de Gaich es de cuatro, uno y cinco; y la de Pitta, de cuatro, nueve y ninguno.

Las causas van desde cuestiones físicas hasta otras relacionados con el entendimiento del juego o el aprovechamiento de sus características por parte del resto del equipo. Gaich y Pitta, de hecho, siguieron durante la etapa de Ambriz un plan especial de puesta a punto.

A lo largo de la temporada

Más allá de las tres últimas jornadas, el rendimiento más completo lo está ofreciendo Escriche. Ha marcado dos goles y dado una asistencia además de ser el jugador de la plantilla con más disparos, 18, siete de ellos a puerta. Ha sido titular en doce ocasiones y ha participado en todos los partidos.

Lo hecho por Gaich y Pitta, importantes apuestas para reforzar el equipo, es más discreto. El primero, aunque ha dado un pase de gol, todavía no ha batido a ningún portero. En 313 minutos ha rematado cuatro veces, solo una entre los tres palos. Mientras, el paraguayo, despuntó frente a la Real Sociedad B con el doblete del 0-2, pero más allá de eso su rendimiento ha sido gris con ocho intentos, cinco bien dirigidos.