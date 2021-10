Joaquín y Miquel, al margen en la vuelta a trabajo de la SD Huesca

La nómina de jugadores con la que contará la SD Huesca para visitar el martes a la Ponferradina (19.00) apunta a tener pocas o ninguna variación con respecto a la convocatoria dispuesta el sábado en el empate a uno con el Amorebieta. Los azulgranas desarrollaron este domingo en el Pirámide un entrenamiento en el que los que habían sido titulares realizaron trabajo de recuperación en el gimnasio, mientras que los suplentes se ejercitaron a mayor ritmo dirigidos por Xisco Muñoz en un grupo que completaron los jugadores del filial Gasca, Barba, Manu Molina y Barri. Al margen quedaron las dos piezas que fueron baja ante los vascos, Joaquín y Miquel.

Los dos comenzaron la matinal en el gimnasio y después, junto al readaptador Jordi Carracedo completaron varios ejercicios en el exterior. El extremo andaluz arrastra una rotura de fibras que se produjo en la visita del Málaga y que le ha hecho perderse los dos últimos partidos. La de este domingo era la primera vez que pisaba césped evidenciando así el progreso que está experimentando su recuperación. De todos modos, lo más probable es que aún haya que esperar para verlo en acción.

Por su parte, la presencia del central en Ponferrada aún no está del todo descartada, aunque no es sencilla. Debido a unas molestias físicas sobrevenidas a raíz de un golpe en el entrenamiento del viernes se optó por darle descanso el sábado como medida de precaución. La decisión final se tomará tras la sesión del lunes, aunque no es buena señal que este domingo no tocase balón.

La expedición azulgrana partirá hacia el Bierzo el lunes a las 12.00 nada más acabar de entrenar. Entre los que se subirán al autobús se espera que esté Ferreiro, que reapareció frente al Amorebieta y dio muestras de estar completamente recuperado, también Insua, de vuelta a las convocatorias una vez superada la rotura de ligamentos que sufrió en mayo.