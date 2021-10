Mikel Rico: “Hay que hacer autocrítica y que cada uno piense en cómo puede ayudar”

No tuvieron un buen partido, a pesar de adelantarse vieron como el rival les empataba y al final hubo pitos desde la grada. El 1-1 con el Amorebieta no fue un duelo fácil para los jugadores de la SD Huesca. “Sabíamos que iba a haber mucha disputa, balones largos, caídas y creo que en la primera parte el equipo lo ha entendido bien, hemos sido intensos y hemos jugado en campo contrario, pero en la segunda nos ha costado un poco más y en una acción a balón parado de la varias que han tenido el balón ha entrado adentro”, resumió y lamentó el desarrollo del encuentro de la 13ª jornada Mikel Rico, uno de los capitanes azulgranas, para el que ahora “queda trabajar y mirar para adelante” y que apeló a la unidad del vestuario y al análisis introspectivo: “Hay que haer autocrítica, que cada uno vea lo que está haciendo y qué puede hacer mejor para ayudar. Nosotros tenemos que estar juntos, sabemos cómo va esto, cuando va mal cuesta que la gente éste y cuando va bien todo va a favor, pero nuestro lema es ‘sin reblar’ y así tendrá que ser”.

La cita fue la primera de Xisco Muñoz en el banquillo tras la destitución de Nacho Ambriz. “Es demasiado pronto para valorar su llegada, llevamos tres días trabajando y lo que ha hecho es darnos unas pautas más o menos claras de lo que quiere”, expuso sobre el relevo en la parcela técnicoa. “En la primera parte algo de lo que nos ha contado se ha podido ver, nos adaptaremos a lo que nos pida rápido para que todo salga lo mejor posible cuanto antes”, añadió.

También tuvo palabras para el cuerpo técnico saliente, además de Ambriz, sus colaboradores Edgar Solano y Luis Martínez. “Siempre que hay un cambio te sientes un poco responsable, se han ido tres personas increíbles que vinieron aquí con mucha ilusión y perdiendo dinero para afrontar un reto y con mucha motivación, es una pena”, lamentó.

Sin tiempo para digerir el resultado, el martes llega un nuevo compromiso con la visita a ala Ponferradina. “Para bien y para mal el fútbol tiene eso, en tres días hay otro partido. El Toralín sabemos que aprieta y que su equipo es fuerte”, dijo sobre el escenario y el rival. “Tendremos que ir a hacer un buen partido con nuestras armas, sabiendo que no somos más ni menos que nadie”, se mostró cauto. “Tenemos que ser humildes, recordar esa humildad que siempre ha tenido la SD Huesca, no ser más que nadie y ser humilde no está reñido con ser ambicioso", recalcó.