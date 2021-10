Ambriz: “Necesitamos hacer un buen partido en El Alcoraz”

Tras dos partidos fuera, las visitas al Real Zaragoza y al Girona, en los que se han sumado cuatro puntos, el martes la SD Huesca regresa a El Alcoraz para recibir al Málaga (19.00) consciente de que necesita mejorar la imagen que ha dado en sus últimos encuentros como local. “Necesitamos hacer un buen partido en casa”, reconoció este lunes Nacho Ambriz tras el último entrenamiento previo a la que será la undécima jornada de liga. Esa sesión no trajo buenas noticias, Pulido, baja el sábado pasado en Montilivi, se resintió de sus problemas físicos y se ha optado por dejarle de nuevo fuera de la convocatoria con vistas a que pueda recuperarse del todo de cara al compromiso del domingo con el Burgos. Sin él y tampoco sin Ferreiro, además de Insua, la intención declarada del técnico mexicano es la de solo realizar un cambio en la alineación respecto a su último once titular.

Para medirse al Málaga y a pesar del poco tiempo transcurrido desde el 1-3 con el Girona, considera que el equipo “se ha recuperado bastante bien”. En este sentido, la preparación ha sido más analítica que práctica y a ello también ayuda el hecho de que los últimos marcadores han hecho que “el ánimo haya crecido otra vez”. “El sábado el partido fue complicado, por momentos nos metieron en nuestro campo, más después del empate, pero nosotros fuimos contundentes a la contra, hay cosas que debemos mejorar, pero es más fácil corregir ganando que perdiendo”, analizó lo vivido en Montilivi y sus posibles consecuencias. Entre los aspectos que le preocupado, u ocuparon como prefiere decir, la movilidad y el hecho de que el rival se hiciese con la posesión.

El esquema táctico a emplear es algo sobre lo que viene reflexionando en los últimos tiempos. Especialmente si coloca en la medular dos o tres jugadores. “Voy viendo cómo es el adversario, normalmente he empleado el 4-2-3-1, pero también he entendido que cuando he fortalecido el centro con tres hemos funcionado mejor, así fue en los primeros partidos”, expuso. “Lo tengo en la cabeza y lo he hablado con el cuerpo técnico, quién te puede ayudar jugando con tres o con dos, también el 4-4-2”, añadió. En el cóctel también introdujo el 5-3-2, una posibilidad que considera desde jornadas atrás.

Del rival, el Málaga, subrayó que es “muy alegre, dinámico y con una idea clara e cuál es su fútbol”. “Lo hace igual en casa que fuera, será un partido abierto en el que tenemos que ser dinámicos y contundentes en las dos áreas”, visualizó el partido.

Ambriz está satisfecho con su vestuario porque “empieza a mostrar pelea interna para decidir quién juega”. “Si no meto a alguien no es por una cuestión personal, me preocupo por el contexto, por que tengamos más llegada y nos volvamos a adueñar de la pelota”, explicó contento porque “todos están para sumar”.

Aunque no le gusta entrar a valorar nombres propios, en su comparecencia salieron a colación varios de los que destacaron en Gerona. De Seoane, el autor de dos goles, comentó que sabe “llegar bien de segunda línea” y que “nos da salida” y “nos ayuda a tener poder ofensivo”. Para todo ello, ha detectado que es más efectivo “cuando siente que hay gente detrás de él porque le permite adelantarse y asumir esa responsabilidad”. Como ejemplo de ello puso el segundo gol del sábado: “Es una contra que comienza con un robo de Mosquera, en la que Gaich aguanta bien y él se incorpora, eso porque Mosquera le está dando equilibrio”.

Acerca de Gaich, que saliendo desde el banquillo además de la asistencia también estuvo cerca de marcar, reconoció que “está trabajando bien”. “La adaptación cuesta, llegas a un fútbol diferente, también a un equipo nuevo”, fue comprensivo con el argentino añadiendo en ese proceso de acoplamiento también a otras pieza ofensivas como Escriche, Pitta y Joaquín. “Es un tipo potente y tuvo más espacios”, explicó su buena actuación.

Y, aunque el resultado fue de 1-3, lo cierto es que Andrés fue uno de los más destacado, sino el que más. “Lo hizo muy bien, fue parte importante”, resaltó del portero. “En los últimos dos partidos ha sido importante”, afirmó.