La SD Huesca tendrá otro cierre de mercado movido

Se ha convertido en lo habitual en las últimas temporadas y volverá a serlo en la actual. De nuevo, la SD Huesca va a apurar hasta el último momento para poder completar la plantilla. Después de que el domingo el club azulgrana no pudiese oficializar ninguna de las operaciones que tiene en marcha, ahora para cumplir todos sus objetivos entre este lunes y mañana deberá cerrar las incorporaciones de un central y un delantero, ambas prioritarias, y a poder ser de un extremo. Además, hay que solucionar las salidas de Borja García y Dimitrios Siovas.

La situación no es ni mucho inesperada y para ella se han venido preparando en las oficinas de El Alcoraz donde su director deportivo, Rubén García, sabe que habrá que apurar los tiempos. No en vano, desde que accedió al cargo en 2019 todavía no ha vivido una jornada final de mercado tranquila.

A la vista de la lentitud con la que arrancó el verano debido a la complicada situación económica por la que atraviesa el fútbol, se tenía la certeza de que lo más probable era que hasta después de los Juegos Olímpicos, momento en el que comenzarían las urgencias con el inicio de las ligas, los movimientos no se acelerarían. En las próximas horas, con varios clubes con deberes pendientes, aún ganarán en más velocidad y ahí los oscenses quieren jugar sus bazas y experiencia. No en vano, es por ejemplo el tercer periodo estival de incorporaciones en el que se presentan en las últimas horas con la misión de firmar un delantero. En los otros dos acabaron desembarcando Okazaki, primero, y Sandro un año después, dos oportunidades que no se dejaron escapar. Hay equipos que necesitan soltar lastre, ya sea por el tamaño de la plantilla, por las tensiones de tesorería o por ambas circunstancias, y jugadores dispuestos a cambiar de aire, pero que primero quieren gastar todas sus opciones de estar en Primera. Es un tira y afloja en el que hay que mantener la sangre fría y la cara de póker. Sergio León, del Levante, estaba próximo a llegar la semana pasada. Sin embargo, ahora su preferencia sería el Valladolid.

El escenario ante el que se encuentra el Huesca en estos momentos resulta similar al vivido en 2019. Entonces, la lista de objetivos incluía un delantero, un centrocampista y un defensa. En las últimas horas se ató al central Datkovic, en su caso a falta de minutos, y a los medios Doukouré y Nwakali, mientras que se cedió a Jovanovic al Aarhus. Quedó en el tintero por muy poco el atacante, que acabaría siendo dos días después Okazaki, por el que ya se había empezado a mostrar interés antes del cierre y con el que se intensificaron las conversaciones una vez que se desvinculó del Málaga al no poder los andaluces hacerse cargo de su ficha.

Hace menos de un año, en 2020 el zoco echó la persiana el 5 de octubre debido al retraso en el inicio de la temporada por la pandemia, el protagonista entonces fue Sandro Ramírez, cuya llegada, a pesar de que las conversaciones venían de tiempo atrás, se concretó sobre la bocina, poco antes se había rubricado la cesión de Joaquín al Málaga, mientras que el día anterior se había conseguido el préstamo de Doumbia desde el Sporting de Portugal.

El panorama también se viene repitiendo en el mercado de invierno. El pasado 2 de febrero el que hizo las maletas con destino a Huesca fue Denis Vavro, mientras que el día anterior Nwakali había aceptado marchar a préstamo al Alcorcón. El apretado límite salarial y la negativa de Eugeni y Musto a salir impidieron acometer otros refuerzos perseguidos, un extremo derecho y un centrocampista.

En la campaña anterior, en el final del mismo periodo tan solo se pudieron anunciar salidas. Jovanovic se fue al Deportivo y Seoane al Lugo. Se pretendía un centrocampista, la vuelta de Christian Rivera era una de las opciones, pero acabó recalando en el Girona.