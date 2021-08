Insua prosigue con su recuperación junto a los servicios médicos de la SD Huesca

Tres meses después de romperse el ligamento cruzado de la rodilla derecha, Pablo Insua prosigue con su recuperación junto a los servicios médico de la SD Huesca. El central gallego no pudo ayudar a sus compañeros en el tramo final de la pasada temporada y reaparecerá entre finales de este año y comienzos del siguiente; de momento, ya ha podido charlar con el técnico Nacho Ambriz y conocer a los nuevos compañeros. Sin obsesionarse con los plazos, el zaguero quiere seguir cumpliendo con una ilusionante tradición: en sus tres temporadas anteriores en Segunda, con el Deportivo de La Coruña dos veces y el Huesca una, siempre logró el ascenso.

Para participar en la búsqueda del cuarto salto deberá esperar. Lo principal es restablecerse por completo de una lesión idéntica a la que sufrió en febrero de 2019 en la otra rodilla y tras la que no pudo estar en plenitud de condiciones hasta casi once meses debido a algún otro problema en el tramo final de su puesta a punto. Insua se muestra “muy contento por cómo va hasta ahora la recuperación. Lo comparo un poco con la izquierda y está siendo todo más llevadero”. Los doctores le someten a revisiones diarias y “todo marcha genial, y en cuanto a tiempos es lo normal, no quiero fijar una fecha. El tiempo de recuperación ya se irá viendo cuando quede menos tiempo, yo estoy súper contento”.

Además, Ambriz comparte con el gallego un expediente de lesiones graves que propicia un punto de entendimiento al margen de lo meramente táctico. “Me ha hablado de lo que me gusta y del día a día del entrenamiento. Transmite cosas buenas y que nos gustan a los futbolistas” en el marco de una pretemporada en la que el coruñés ya ha percibido que “el equipo, como es normal, va de menos a más con jugadores nuevos que se están conociendo y otros que llegarán y se tendrán que adaptar. Lo que hay del año pasado es muy potente para la categoría y se está viendo durante la preparación. Es un equipo fuerte que lo será más”.

Buen conocedor de la categoría de plata, Pablo Insua recuerda la “igualdad” reinante en Segunda, “con equipos que están abajo y acaban en play off y al contrario; al final, esto se decide en dos meses y tenemos que llegar en igualdad de condiciones. Debemos ser un equipo fuerte pero no vale solo con decirlo, hay que demostrarlo”. El central buscará el cuarto ascenso y, además, quitarse la espinita de no haber podido ayudar al Huesca en pos de las permanencias en Primera; en el caso del curso anterior no pudo participar en las seis últimas jornadas. “Es lo que me está tocando pasar, pero toca recuperarse, volver a disfrutar del fútbol y ya se verá lo que el futuro depara a cada uno”, ha señalado.

Los azulgranas se han entrenado este jueves en dos grupos. Por un lado, con una suave sesión para los titulares del amistoso ante el Mallorca y los porteros Andrés y Javi Gasca; por otro, con un partidillo amistoso entre los canteranos, a los que se han sumado Kelechi Nwakali y Andrei Ratiu, y el filial. Borja García se ha ejercitado al margen y Dimitrios Siovas, candidato a abandonar la disciplina del equipo, se ha quedado en el gimnasio. Ya se encuentran en la capital oscense el argentino Julio Buffarini y el uruguayo Gastón Silva a la espera este último de que se oficialice su renovación. El domingo aguarda el Tudelano en el cierre de los amistosos veraniegos.