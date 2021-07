Rubén García: “Somos flexibles pero defendemos los intereses de la SD Huesca”

El director deportivo de la SD Huesca, Rubén García, ha repasado tras la presentación de Cristian Salvador la situación de un mercado que se sigue moviendo a paso lento. La rapidez de reflejos del club le ha hecho firmar ya al propio Salvador, a Marc Mateu y a Enzo Lombardo; el siguiente en llegar puede ser Gastón Silva cuando se cierre su renovación, y otro de los nombres que flotan en el ambiente es el del central oscense Dani Calvo. En todo caso, y aun adoptando una postura flexible en las posibles salidas de Álvaro Fernández, Javi Galán o Sandro Ramírez, la entidad va a defender sus intereses en cualquier contexto en el que se mueva.

Rubén opta por la prudencia y no quiere avanzar más operaciones de las ya avanzadas, pues “pueden cambiar de un día para otro”. Dani Calvo, que está sin equipo después de terminar contrato con el Elche, le parece “un buen futbolista para la categoría y sabemos lo que le une a la ciudad”, pero no cree que sea “momento de hablar de nombres propios”. El mercado está “muy parado económicamente” y será “un año de trueques con otros equipos. La salud económica es la que es y no somos una excepción. Es complicado que se vayan a pagar cláusulas y trataremos de adaptarnos al mercado siendo lo más flexibles posible. También defenderemos los intereses y el patrimonio, que es lo más importante”.

La exigencia de estar arriba con los mejores requiere “estar acertados y no tener prisa. Hay opciones avanzadas que pueden cambiar por otras que cuadren más económica y deportivamente. No vamos a precipitarnos ni parar, hay opciones avanzadas”, ha analizado el director deportivo de la SD Huesca. Rubén García recuerda que en el fútbol las emociones han de convivir con la idea de negocio y la rentabilidad, en alusión a las presumibles salidas de futbolistas con cartel en Primera. De entrada “el jugador está donde quiere estar. Queremos que se sientan motivados por estar en el equipo y sigan caminando con nosotros. No olvidemos que esto tiene parte de negocio, y si lo obviamos a lo mejor dejamos de competir con grandes clubes”.

El jugador “puede hacer presión para marcharse o no renovar pero ha de primar el interés del club. Debe estar feliz para que esté con nosotros el mayor tiempo posible y con el mejor rendimiento”. El Huesca “respeta” la “sana” intención de un futbolista de querer estar en lo más alto; a partir de este punto, “hay una parte emocional y otra contractual que han de coincidir con la idea del Huesca. Metemos todo en una coctelera para que la decisión final sea en consonancia”.

En este mercado del verano de 2021 “no se da una situación de bloqueo, no le pasa solo a la SD Huesca. La mayoría de los clubes está igual porque el fútbol español no es ajeno a la crisis económica. Tendremos que estar adaptándonos al mercado. Los pagos de cláusulas van a ser escasos”, ha insistido Rubén García antes de detallar los motivos por los que la entidad quiere que Gastón Silva continúe ligado al proyecto: “Todos le conocemos. Es un futbolista que puede desempeñar dos posiciones, de central y de lateral. Por culpa de alguna lesión no le pudimos ver en su plenitud. Es muy interesante para la SD Huesca”.

El director deportivo permanece al habla con los agentes de Juan Carlos Real y Pedro Mosquera a la espera de que puedan seguir, una posibilidad que no parece cercana. “Son dos jugadores interesantes para la Segunda División. Si no pueden estar vendrán otros de igual o mejor calidad. El mercado va lento pero seguimos al pie del cañón”, ha lanzado un Rubén encantado con la labor de Nacho Ambriz en sus primeros días: “No podemos estar más contentos. Ha tomado el pulso del vestuario, los trabajadores… es una persona muy sencilla y directa que entiende los intereses del club. Las primeras pinceladas se verán pronto en los amistosos de pretemporada, seremos agresivos en la presión y alegres en ataque”.