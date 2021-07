Nacho Ambriz sobre su desembarco en la SD Huesca: “Me llega en plena madurez como técnico”

Flanqueado por los que serán sus asistentes, Edgar Solano y Luis Fernando Martínez, y con los escudos de todos los equipos que ha dirigido a lo largo de su carrera a sus espaldas, incluido el de la SD Huesca, Nacho Ambriz ofreció el martes antes de partir rumbo a España y a la capital oscense, donde se espera su llegada en la tarde de este miércoles, una rueda de prensa a modo de despedida del fútbol mexicano, en el que es uno de sus entrenadores más reputados. “Me llega en plena madurez en lo personal y como técnico”, afirmó sobre la oportunidad de dirigir en Europa.

El preparador comentó que desde su estancia en España como ayudante de Javier Aguirre en el Atlético de Madrid y en Osasuna siempre había tenido “el sueño de regresar aunque fuera a Segunda División” y que incluso ya antes como jugador había sentido ese anhelo. Por ello se mostró “muy agradecido” con la SD Huesca, con la que deberá buscar el ascenso a la máxima categoría, por la oportunidad que le ha brindado y con la que ha firmado por dos temporadas. “Cuando la gente del Huesca me contactó, ni dudé, fue muy rápido, pero convencido de que era la oportunidad que estaba buscando”, expuso. "Me gustan los retos, tengo sueños e ilusiones".

El preparador de 56 años, confirmó que antes de dar el sí a los azulgranas había mantenido conversaciones con la federación de Costa Rica para tomar las riendas de su selección aunque no habían pasado de unos primeros acercamientos, y también apuntó que “de haber seguido dos años más en México quizá la opción de llegar a Europa no se hubiera producido”.

Ambriz desembarcará en el Huesca justo un día antes de dirigir el primer entrenamiento del equipo en la pretemporada. Aún así, viaja con muchos deberes adelantados tras haber mantenido varias reuniones telemáticas con el director deportivo Rubén García, con el que está previsto que tenga este miércoles un encuentro presencial, y con los que compondrán el resto del cuerpo técnico.

Entre sus objetivos se encuentra “igualar” la labor realizada por su “compadre” Aguirre en España aún a sabiendas de que “puso la vara muy alta”. Igualmente, no renuncia a dirigir algún día a la selección azteca.

Sobre posibles refuerzos, a pesar de que desde México se ha relacionado al Huesca con varios jugadores de la liga de aquel país en los últimos días, dijo que todavía no se había hablado nada. “Aún no tocamos el tema de los refuerzos con la directiva, veremos si hay alguna posibilidad”, expuso. A este respecto, no descarta que haya salidas. "Hay una base que se puede quedar, tenemos que ver que cláusulas se pueden pagar", añadió.